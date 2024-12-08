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Dünya Halter Şampiyonası'nda Türkiye 3 Bronz Madalya Kazandı

Dünya Halter Şampiyonası'nda Türkiye 3 Bronz Madalya Kazandı
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Bahreyn'de devam eden Dünya Halter Şampiyonası'nda Türkiye, 67 kiloda Yusuf Fehmi Genç ve Kaan Kahriman ile 3 bronz madalya kazandı. Genç, silkmede 181 kilo kaldırarak iki bronz madalya elde ederken, Kahriman koparmada 148 kilo ile gençler dünya rekoru kırdı.

Bahreyn'de devam eden Dünya Halter Şampiyonası'nda milli sporcular, 3 bronz madalya elde etti.

Türkiye Halter Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, başkent Manama'daki organizasyonda 67 kiloda Yusuf Fehmi Genç ve Kaan Kahriman, podyuma çıktı.

Yusuf Fehmi Genç, silkmede 181 ve toplamda 327 kiloluk derecesiyle üçüncü oldu. Milli sporcu bu derecesiyle 2 bronz madalya kazandı.

Koparmada 148 kilo kaldırarak gençler dünya rekoru kıran Kaan Kahriman ise bu derecesiyle bronz madalyanın sahibi oldu.???????

Kaynak: AA / Erkan Tiryaki - Spor
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