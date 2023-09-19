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Dünya Güreş Şampiyonası'nda erkekler serbest stil 97 kg'da mücadele eden İbrahim Çiftçi, ilk 5'te yer almayı garantiledi ve Olimpiyat Oyunları'na...

Spor Haberleri

Dünya Güreş Şampiyonası'nda erkekler serbest stil 97 kg'da mücadele eden İbrahim Çiftçi, ilk 5'te yer almayı garantiledi ve Olimpiyat Oyunları'na katılım hakkı kazandı.

Dünya Güreş Şampiyonası'nda erkekler serbest stil 97 kg'da mücadele eden İbrahim Çiftçi, ilk 5'te yer almayı garantiledi ve Olimpiyat Oyunları'na katılım hakkı kazandı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

İbrahim Çiftçi Dünya Spor Haberler

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