Dünya Güreş Şampiyonası'nda erkekler serbest stil 97 kg'da mücadele eden İbrahim Çiftçi, ilk 5'te yer almayı garantiledi ve Olimpiyat Oyunları'na...
Dünya Güreş Şampiyonası'nda erkekler serbest stil 97 kg'da mücadele eden İbrahim Çiftçi, ilk 5'te yer almayı garantiledi ve Olimpiyat Oyunları'na katılım hakkı kazandı.
Dünya Güreş Şampiyonası'nda erkekler serbest stil 97 kg'da mücadele eden İbrahim Çiftçi, ilk 5'te yer almayı garantiledi ve Olimpiyat Oyunları'na katılım hakkı kazandı. - İSTANBUL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor