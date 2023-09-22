Dünya Güreş Şampiyonası'nda altın madalya kazanan Buse Tosun Çavuşoğlu Yalova'da coşkuyla karşılandı

2023 Dünya Güreş Şampiyonası'nda 68 kiloda altın madalya kazanan Buse Tosun Çavuşoğlu, Yalova'da coşkuyla karşılandı.

Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da düzenlenen organizasyonda dünya şampiyonluğuna ulaşan Buse Tosun Çavuşoğlu, Yalova'nın Çiftlikköy ilçesinde coşkuyla karşılandı. Çiftlikköy Belediyespor güreşçisi Çavuşoğlu'nu karşılayanlar arasında Kaymakam Ömer Bilgin, Belediye Başkanı Ali Murat Silpagar, İl Emniyet Müdürü Salih Gözüm ve İl Gençlik ve Spor Müdürü Mehmet Baykan da vardı. Çok mutlu ve gururlu olduğunu dile getiren Çavuşoğlu, "Müsabakalara geldim, beş maç yaptım biliyorsunuz. Çok zor geçti, gerçekten çok yoğundu. Rakiplerim de inanılmaz güçlüydü, hepsi de madalya almış dereceli sporcular. Kendimden şampiyonluk bekliyordum ama bu kadar rahat, bu kadar profesyonel şampiyon olacağımı gerçekten beklemiyordum. Çok şükür altın madalyayı getirdim, Çiftlikköyü'müze getirdim, size getirdim. Söz verdiğimiz gibi. İnşallah olimpiyatlarda da altın madalya getireceğim. Onun da sözünü gerçekleştireceğiz. Desteklerinizden dolayı çok teşekkür ederim" dedi.

Çiftlikköy Belediye Başkanı Ali Murat Silpagar da Çavuşoğlu'u tebrik etti. - YALOVA