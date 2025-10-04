Haberler

Dünya Genç Kızlar Dart Şampiyonu Ayşegül Karagöz, Okulunda Coşkuyla Karşılandı

Güney Kore'de gerçekleşen Dünya Genç Kızlar Dart Şampiyonasında şampiyon olarak dönen Denizli'li Ayşegül Karagöz, okulunda arkadaşları tarafından büyük bir coşkuyla karşılandı. 15 yaşındaki genç sporcu, daha önce Avrupa Şampiyonası'nda da dereceler elde etmişti.

DENİZLİ (İHA) – Dünya Genç Kızlar Dart Şampiyonasında Dünya Şampiyonu olan Denizli Ayşegül Karagöz, okulunda arkadaşları tarafından coşkuyla karşılandı.

Güney Kore'de düzenlenen Dünya Genç Kızlar Dart Şampiyonasında Dünya Şampiyonu olan Denizli Necla-Ergun Abalıoğlu Ticaret Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Öğrencisi Ayşegül Karagöz okuluna geldiği ilk gün Dünya Şampiyonuna yakışır bir şekilde karşılandı.

Henüz 15 yaşında ikinci kez Milli Takımda mücadele eden Ayşegül Karagöz tüm maçlarını kazanarak Dünya Şampiyonu olmuştu. Yaklaşık iki ay önce Hollanda'da düzenlenen Avrupa Şampiyonasında bireysel kategoride Avrupa üçüncüsü de olan Ayşegül, aynı zamanda Genç Kızlar Takım Dart Şampiyonasında ise Avrupa Şampiyonu olmuştu. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
