Dünya futbolu şaşkın! Tuzlaspor'dan tarihi transfer

Spor Toto 1. Lig ekibi Tuzlaspor, bu zamana kadar bonservisine toplam 51 milyon euro ödenen Giannelli Imbula ile 1.5 yıllık sözleşme imzaladı. İstanbul ekibinin yeni yıldızı daha önce Porto, Marsilya ve Stoke City gibi takımların formalarını giydi.

Tuzlaspor çarpıcı bir transfere imza attı. 1. Lig'de 14. sırada bulunan İstanbul ekibi, son olarak Portekiz Ligi'nde Portimonense SC forması giyen ve kariyerinde dünyaca ünlü kulüpler bulunan Giannelli Imbula'yı kadrosuna kattı.

1.5 YILLIK SÖZLEŞME İMZALADI

Tuzlaspor sosyal medya hesabından transfere ilişkin yaptığı açıklamada, "Marsilya, Porto ve Stoke City formaları giymiş olan Kongolu yıldız oyuncu ile 1,5 yıllık sözleşme imzalamış bulunmaktayız. Oyuncumuza başarılar diliyor sezonun 2. yarısı için parolamızı daha yüksek sesle tekrarlıyoruz. Hedefe doğru." ifadelerine yer verildi.

KARİYERİNDE DEV TAKIMLAR VAR

Tuzlaspor'un yeni transferi Giannelli Imbula'ya bu zamana kadar kariyerinde toplam 51 milyon euro bonservis ödendi. Kongolu orta saha kariyerinde Porto, Marsilya ve Stoke City formaları giydi.