Dünya futbol tarihinde böyle maaş görülmedi! Messi'nin yeni takımı şok etkisi yaratacak
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Al Nassr'ın Cristiano Ronaldo'yu kadrosuna katmasının ardından bir başka Suudi Arabistan ekibi Al-Hilal'den çok konuşulacak bir hamle geldi. Al-Hilal, Arjantin ile Dünya Kupası'nı kazanan PSG'nin yıldızı Lionel Messi'ye yıllık 350 milyon euro teklif etmeye hazırlanıyor. Arjantinli yıldız bu teklifi kabul etmesi durumunda, senelik 250 milyon euro kazanan Ronaldo'yu geçerek futbol dünyasının en yüksek maaşını alan futbolcusu olacak.
Cristiano Ronaldo ile Lionel Messi, La Liga günlerinin ardından yeniden aynı ligde buluşabilir. Al Nassr'ın Portekizli yıldıza imza attırması sonrası Suudi Arabistan ekibi Al-Hilal, dev bir hamleye hazırlanıyor.
350 MİLYON EUROLUK TEKLİF
CNN'de yer alan habere göre, Paris Saint-Germain ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek Lionel Messi için Al-Hilal harekete geçti. Suudi Arabistan ekibinin, dünyaca ünlü futbolcuya yıllık 350 milyon euro teklif etmesi bekleniyor.
RONALDO'YU GEÇECEK
Lionel Messi'nin bu teklife sıcak baktığı belirtildi. Arjantinli yıldız, Al-Hilal'in yolunu tutarsa, Al Nassr'da yıllık 250 milyon euro kazanan Cristiano Ronaldo'yu geçerek dünyanın en yüksek maaşını alan futbolcusu olacak.