Dünya futbol tarihinde böyle maaş görülmedi! Messi'nin yeni takımı şok etkisi yaratacak

Al Nassr'ın Cristiano Ronaldo'yu kadrosuna katmasının ardından bir başka Suudi Arabistan ekibi Al-Hilal'den çok konuşulacak bir hamle geldi. Al-Hilal, Arjantin ile Dünya Kupası'nı kazanan PSG'nin yıldızı Lionel Messi'ye yıllık 350 milyon euro teklif etmeye hazırlanıyor. Arjantinli yıldız bu teklifi kabul etmesi durumunda, senelik 250 milyon euro kazanan Ronaldo'yu geçerek futbol dünyasının en yüksek maaşını alan futbolcusu olacak.