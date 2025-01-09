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Dünya futbol efsanesi de Fatih Terim ile çalışacak

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Al-Shabab, teknik direktörlük görevine Fatih Terim'i getirdikten sonra, sportif direktörlük görevine de futbol efsanesi Pavel Nedved'i getirdiğini açıkladı.

Teknik direktörlük görevine Fatih Terim'i getiren Al Shabab'ta sportif direktörlük görevine Pavel Nedved'in getirildiği resmen açıklandı.

Fatih Terim, yeni takımına imza atmadan önce Pavel Nedved'le beraber çalışacaklarını açıklamıştı. Pavel Nedved, futbolculuk kariyeri sonrası, efsanesi olduğu Juventus'ta idari görevler almıştı. 2010-15 yılları arasında İtalyan devinde yönetim kurulu üyesi olarak görev yapan Nedved, 2015-22 yılları arasında da asbaşkanlık görevini yürütmüştü.

Dünya futbol efsanesi de Fatih Terim ile çalışacak

"NEDVED BAŞKA BİR ANLAM TAŞIYOR"

Fatih Terim, Al Shabab ile anlaşmasının ardından Suudi Arabistan'a gitmeden önce yaptığı açıklamalarda Pavel Nedved'e de değindi. Terim, "Pavel benim için çok daha başka anlam taşıyor. Ben Fiorentina'dayken o Juventus'taydı. Hafif görüşmemizde de bahsettik o günlerden. Juventus'ta yıllarca sportif direktör olarak da emekleri oldu. Şu anda Al Shabab'da onunla beraber olacağım için de mutluyum. Hem önemli bir oyuncu hem de önemli bir sembol. Çünkü kulüpler sembolleriyle büyürler. Dolayısıyla doğru bir seçim diye düşünüyorum" ifadelerini kullanmıştı.

Dünya futbol efsanesi de Fatih Terim ile çalışacak

Dünya futbol efsanesi de Fatih Terim ile çalışacak

Dünya futbol efsanesi de Fatih Terim ile çalışacak
Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor
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