Dünya Eskrim Şampiyonası yarın Hong Kong'da başlayacak
Dünya Eskrim Şampiyonası yarın Hong Kong'da başlıyor. Türkiye'yi epe ve kılıç kategorilerinde 7 sporcu temsil edecek. Şampiyona 30 Temmuz'da sona erecek.
Dünya Eskrim Şampiyonası, yarın Çin'in Hong Kong Özel Yönetim Bölgesi'nde başlayacak.
Türkiye Eskrim Federasyonunun açıklamasına göre, organizasyonda Türkiye'yi epe ile kılıç kategorilerinde 7 sporcu bireysel ve takım müsabakalarında temsil edecek.
Şampiyonada mücadele edecek sporcular şöyle:
Erkekler: Doruk Erolçevik (epe), Furkan Yaman, Enver Yıldırım, Enes Talha Kalender (kılıç).
Kadınlar: Aleyna Ertürk (epe), Nisanur Erbil, Nil Güngör (kılıç).
Dünya Eskrim Şampiyonası, 30 Temmuz Perşembe günü tamamlanacak.
Kaynak: AA / Salih Ulaş Şahan