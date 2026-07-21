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Dünya Eskrim Şampiyonası yarın Hong Kong'da başlayacak

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Dünya Eskrim Şampiyonası yarın Hong Kong'da başlıyor. Türkiye'yi epe ve kılıç kategorilerinde 7 sporcu temsil edecek. Şampiyona 30 Temmuz'da sona erecek.

Dünya Eskrim Şampiyonası, yarın Çin'in Hong Kong Özel Yönetim Bölgesi'nde başlayacak.

Türkiye Eskrim Federasyonunun açıklamasına göre, organizasyonda Türkiye'yi epe ile kılıç kategorilerinde 7 sporcu bireysel ve takım müsabakalarında temsil edecek.

Şampiyonada mücadele edecek sporcular şöyle:

Erkekler: Doruk Erolçevik (epe), Furkan Yaman, Enver Yıldırım, Enes Talha Kalender (kılıç).

Kadınlar: Aleyna Ertürk (epe), Nisanur Erbil, Nil Güngör (kılıç).

Dünya Eskrim Şampiyonası, 30 Temmuz Perşembe günü tamamlanacak.

Kaynak: AA / Salih Ulaş Şahan
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