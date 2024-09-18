Dünya Dopingle Mücadele Ajansı Toplantısı İstanbul'da Gerçekleşti

Gloria Hotels & Resorts, Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi ve Türkiye Dopingle Mücadele Komisyonu ile birlikte Dünya Dopingle Mücadele Ajansı (WADA) Yönetim Kurulu Toplantısı'na ev sahipliği yaptı.

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak'ın açılış konuşmasıyla başlayan toplantıya, 42 farklı ülkeden temsilciler katıldı. Toplantıda, küresel dopingle mücadele stratejileri, sporcu sağlığı ve temiz sporun geleceği üzerine kapsamlı değerlendirmeler yapıldı.

Organizasyon, Türkiye'nin spor ve sporcu sağlığına verdiği önemin altını çizerken, uluslararası alandaki saygınlığını da pekiştirdi. Toplantıda, dopingle mücadelede atılacak önemli adımlara zemin hazırlanarak, sporun özelliklerini şekillendirecek yöntemin belirlenmesinde kilit bir rol oynandı. - İSTANBUL