Manchester City'nin yıldızı Phil Foden, apandisit ameliyatı oldu
Spor Haberleri
Manchester City'nin genç yıldızı Phil Foden, ameliyat oldu. Kulüpten yapılan açıklamada 22 yaşındaki yıldızın, apandisinin alınması nedeniyle İngiltere Milli Takımı'nın kadrosundan çıkarıldığına yer verildi. Başarılı futbolcu, bu hafta oynanacak Liverpool mücadelesinde forma giyemeyecek.
Premier Lig ekiplerinden Manchester City'de forma giyen Phil Foden, apandisinin alınması nedeniyle İngiltere Milli Takımı'nın kadrosundan çıkarıldı.
Kulüpten yapılan açıklamada, milli takım kampı sırasında hastaneye kaldırılan 22 yaşındaki futbolcunun, Londra'da gerçekleşen operasyonla apandisinin alındığı belirtildi.
2024 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemelerinin ikinci haftasında bugün Ukrayna ile karşılaşacak İngiltere'nin kadrosundan çıkarılan Foden, Manchester City'nin Liverpool'u konuk edeceği 1 Nisan'da oynanacak lig maçında da forma giyemeyecek.
Tedavisi devam eden kanat oyuncusunun sahalara dönüş tarihi, Manchester City-Liverpool maçının ardından yapılacak değerlendirmeye göre belli olacak.
22 yaşındaki Foden, bu sezon City formasıyla tüm kulvarlarda 36 maçta görev aldı. Başaralı futbolcu söz konusu mücadelelerde, 13 gol ve 6 asist kaydetti.