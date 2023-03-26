Manchester City'nin yıldızı Phil Foden, apandisit ameliyatı oldu

Manchester City'nin genç yıldızı Phil Foden, ameliyat oldu. Kulüpten yapılan açıklamada 22 yaşındaki yıldızın, apandisinin alınması nedeniyle İngiltere Milli Takımı'nın kadrosundan çıkarıldığına yer verildi. Başarılı futbolcu, bu hafta oynanacak Liverpool mücadelesinde forma giyemeyecek.