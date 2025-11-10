Dünya devinden örnek davranış! Stadyumu evsizlere açtılar

İngiltere Premier Lig ekibi Manchester United, soğuk kış günlerinde evsiz vatandaşların sokakta kalmaması için tarihi stadı Old Trafford'u barınma merkezine dönüştürdü.

OLD TRAFFORD EVSİZLERE AÇILDI

Kulüp yönetimi, ülke genelinde hava sıcaklıklarının sıfırın altına düşmesiyle birlikte sosyal sorumluluk kapsamında stadyumu evsizlere tahsis etti. Geceleri açık tutulacak Old Trafford'da, konuklara sıcak yemek ve temel ihtiyaç malzemeleri de sağlanıyor.

ESKİ YILDIZLARDAN DESTEK

Manchester United'ın bu anlamlı projesine kulübün eski yıldızları da kayıtsız kalmadı. Wes Brown, Phil Jones ve Michael Carrick gibi eski Manchester United oyuncuları da buna destek verdi.

SOSYAL SORUMLULUKTA ÖRNEK OLDU

Manchester United, "Her insanın sıcak bir çatı altında yaşama hakkı vardır" mesajıyla duyurduğu bu uygulamayla İngiltere'de büyük takdir topladı. Projenin, kış ayları boyunca devam edeceği bildirildi.