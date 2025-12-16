Dünya devinde yenge krizi! Yıldız oyuncu gemileri yaktı

Borussia Dortmund'da Karim Adeyemi'nin geleceği belirsizliğe girdi. Sarı-siyahlı kulüpte yıldız futbolcuyla yürütülen yeni sözleşme görüşmelerinin beklenmedik bir nedenle tıkandığı öne sürüldü.

AYRILIĞIN NEDENİ FUTBOL DEĞİL

Alman basınında yer alan haberlere göre, Dortmund'un 23 yaşındaki oyuncusuyla yaşadığı bu krizin nedeni ne maddi talepler ne de sportif planlama. Bild gazetesinin iddiasına göre, Adeyemi'nin takımdan ayrılma düşüncesinin arkasında özel hayatındaki gelişmeler yer alıyor.

KIZ ARKADAŞI AYRILIĞA İTİYOR İDDİASI

Haberde, Adeyemi'nin kız arkadaşının "başka bir Avrupa şehrinde yaşamak istiyorum" yönündeki ısrarlı talebinin genç futbolcunun kariyer planlarını etkilediği belirtildi. Bu talep sonrası Adeyemi'nin, Dortmund'dan ayrılmaya ve kariyerine farklı bir ülkede devam etmeye sıcak baktığı ifade edildi.

YÖNETİM GÖRÜŞMELERİ DURDURDU

Yaşanan gelişmeler Borussia Dortmund yönetimini de şaşırttı. Adeyemi ile sözleşme uzatma görüşmeleri yürüten sarı-siyahlıların, oyuncunun kafasının karışık olması ve ayrılık ihtimali nedeniyle masadan kalkma kararı aldığı aktarıldı. Yönetimin, yıldız futbolcunun özel hayatındaki bu belirsizlik netleşmeden yeni bir görüşme yapmayı düşünmediği öğrenildi.