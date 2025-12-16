Dünya devinde yenge krizi! Yıldız oyuncu gemileri yaktı
Borussia Dortmund'da Karim Adeyemi ile sözleşme uzatma görüşmeleri durduruldu. Alman basınına göre ayrılık ihtimalinin arkasında sportif ya da maddi nedenler değil, yıldız futbolcunun özel hayatı ve kız arkadaşının başka bir ülkede yaşama isteği bulunuyor.
- Borussia Dortmund'un Karim Adeyemi ile yeni sözleşme görüşmeleri tıkandı.
- Karim Adeyemi'nin kız arkadaşının başka bir Avrupa şehrinde yaşama isteği, futbolcunun Dortmund'dan ayrılmayı düşünmesine neden oldu.
- Borussia Dortmund yönetimi, Adeyemi'nin özel hayatındaki belirsizlik nedeniyle sözleşme görüşmelerini durdurdu.
Borussia Dortmund'da Karim Adeyemi'nin geleceği belirsizliğe girdi. Sarı-siyahlı kulüpte yıldız futbolcuyla yürütülen yeni sözleşme görüşmelerinin beklenmedik bir nedenle tıkandığı öne sürüldü.
AYRILIĞIN NEDENİ FUTBOL DEĞİL
Alman basınında yer alan haberlere göre, Dortmund'un 23 yaşındaki oyuncusuyla yaşadığı bu krizin nedeni ne maddi talepler ne de sportif planlama. Bild gazetesinin iddiasına göre, Adeyemi'nin takımdan ayrılma düşüncesinin arkasında özel hayatındaki gelişmeler yer alıyor.
KIZ ARKADAŞI AYRILIĞA İTİYOR İDDİASI
Haberde, Adeyemi'nin kız arkadaşının "başka bir Avrupa şehrinde yaşamak istiyorum" yönündeki ısrarlı talebinin genç futbolcunun kariyer planlarını etkilediği belirtildi. Bu talep sonrası Adeyemi'nin, Dortmund'dan ayrılmaya ve kariyerine farklı bir ülkede devam etmeye sıcak baktığı ifade edildi.
YÖNETİM GÖRÜŞMELERİ DURDURDU
Yaşanan gelişmeler Borussia Dortmund yönetimini de şaşırttı. Adeyemi ile sözleşme uzatma görüşmeleri yürüten sarı-siyahlıların, oyuncunun kafasının karışık olması ve ayrılık ihtimali nedeniyle masadan kalkma kararı aldığı aktarıldı. Yönetimin, yıldız futbolcunun özel hayatındaki bu belirsizlik netleşmeden yeni bir görüşme yapmayı düşünmediği öğrenildi.