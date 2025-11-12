Haberler

Dünya devinde Kenan Yıldız krizi

Dünya devinde Kenan Yıldız krizi
Güncelleme:
Juventus'un milli yıldızı Kenan Yıldız ile sözleşme yenileme görüşmelerinde kriz çıktı. Taraflar arasında yapılan son toplantıdan da sonuç çıkmadı ve görüşmelerin durdurulmasına karar verildi.

  • Kenan Yıldız ve Juventus arasında yeni sözleşme görüşmeleri, maaş konusunda anlaşma sağlanamadığı için askıya alındı.
  • Kenan Yııldız, yıllık yaklaşık 6 milyon euro maaş talep ederken, Juventus'un teklifi ile talep arasında sezon başına yaklaşık 1 milyon euro fark bulunuyor.
  • Geçtiğimiz yaz Chelsea, Kenan Yıldız için 67 milyon euro teklif yaptı ve Juventus bu teklifi reddetti.

İtalyan devi Juventus'ta forma giyen Kenan Yıldız, kulübüyle uzun süredir yeni sözleşme için masadaydı. Ancak La Gazzetta dello Sport'un haberine göre, yapılan son zirvede taraflar arasında anlaşma sağlanamadı.

Juventus yönetimi ile milli futbolcu arasında maaş konusunda ciddi bir fark olduğu ve bu nedenle görüşmelerin belirsiz bir süre askıya alındığı belirtildi.

KENAN'DAN JONATHAN DAVID ÖRNEĞİ

Habere göre Kenan Yıldız, Juventus'un yeni transferi Jonathan David'in maaşına yakın bir ücret talep etti. Şu anda yıllık 1,7 milyon euro kazanan 19 yaşındaki yıldız, yaklaşık 6 milyon euroluk maaş alan David'in seviyesine yaklaşmak istiyor. Kulübün teklifi ile Kenan'ın talebi arasında sezon başına yaklaşık 1 milyon euroluk fark bulunduğu ifade edildi.

AVRUPA DEVLERİ YİNE PEŞİNDE

Kenan Yıldız'ın Juventus'la yaşadığı bu maaş krizi, Avrupa devlerinin radarını yeniden açtı. Geçtiğimiz yaz Chelsea, genç futbolcu için 67 milyon euroluk teklif yapmış ancak Juventus bu teklifi reddetmişti. İtalyan basınına göre Chelsea, Real Madrid ve Arsenal yeniden devreye girmeye hazırlanıyor.

BONUSLARLA 100 MİLYON EUROYU AŞABİLİR

Juventus'un Kenan Yıldız'ı satma niyetinde olmadığı, ancak astronomik bir teklif gelmesi halinde transferin değerlendirilebileceği bildirildi. Avrupa kulüplerinin ilgisi devam ederse, milli yıldızın bonservis bedelinin 100 milyon euroyu aşabileceği öngörülüyor.

TAKIMIN DEĞİŞMEZİ HALİNE GELDİ

Bu sezon Juventus formasıyla gösterdiği istikrarlı performansla takımın en önemli isimlerinden biri haline gelen Kenan Yıldız, Serie A'da oynadığı maçlarda attığı goller ve hücumdaki etkinliğiyle taraftarın da sevgilisi olmuş durumda.

İsmail Elal
Haberler.com / Spor
Haberler.com
