Dünya devi Yusuf Akçiçek için geldi
Fenerbahçe'nin genç yeteneği Yusuf Akçiçek, Manchester United'ın radarına girdi. İngiliz devi, 19 yaşındaki futbolcuyu yakından takip etmek için Fenerbahçe'nin Rangers ile oynayacağı maça temsilci gönderdi.
Fenerbahc¸e'nin bu sezon en çok dikkat çeken isimlerinden biri olan Yusuf Akçiçek için bu kez Manchester United'dan bir hamle geldi.
İSTANBUL'A GELDİLER
İngiliz devi, 19 yaşındaki futbolcuyu yakın takibe aldı. Manchester United, Yusuf Akçiçek'i canlı olarak izlemek için Fenerbahc¸e'nin Rangers ile oynayacağı maça temsilci gönderdi. İngiliz ekibinin yetkilileri, Fenerbahc¸e - Rangers maçında genç stoperi izleyecek.
2 GOL ATTI
Yusuf Akçiçek'i daha önce de Anderlecht maçında Bayern Münih yetkilileri tribünden takip etmişti. Fenerbahc¸e'de bu sezon 13 maçta süre bulan Yusuf Akçiçek, 2 kez gol sevinci yaşadı.