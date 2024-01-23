Dünya devi, Sacha Boey için düğmeye bastı
Paris Saint-Germain, Galatasaray'ın yıldızı Sacha Boey'i renklerine bağlamak için harekete geçti. Arsenal'in de devrede olduğu Fransız futbolcu da PSG'ye sıcak bakıyor.
Dünya devi Paris Saint-Germain, Galatasaray'ın başarılı sağ beki Sacha Boey'i transfer etmek için görüşmelerini sıklaştırdı.
ARSENAL'İ DEĞİL, PSG'Yİ İSTİYOR
PSG'nin peşinde olduğu Sacha Boey, Arsenal'in kendisine olan ilgisini unuttu bile. Fransız sağ bek, somut adımların atılmasının ardından dünya devinin formasını giymek için sabırsızlanıyor.
31 MAÇA ÇIKTI
Sacha Boey, Galatasaray ile bu sezon 31 resmi maça çıktı. Fransız futbolcu bu karşılaşmalarda 2 gol kaydetmeyi başardı.