Dünya devi, Sacha Boey için düğmeye bastı

Dünya devi Paris Saint-Germain, Galatasaray'ın başarılı sağ beki Sacha Boey'i transfer etmek için görüşmelerini sıklaştırdı.

ARSENAL'İ DEĞİL, PSG'Yİ İSTİYOR

PSG'nin peşinde olduğu Sacha Boey, Arsenal'in kendisine olan ilgisini unuttu bile. Fransız sağ bek, somut adımların atılmasının ardından dünya devinin formasını giymek için sabırsızlanıyor.

31 MAÇA ÇIKTI

Sacha Boey, Galatasaray ile bu sezon 31 resmi maça çıktı. Fransız futbolcu bu karşılaşmalarda 2 gol kaydetmeyi başardı.