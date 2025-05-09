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Osimhen için 85 milyon euroyu gözden çıkaran bir takım var

Osimhen için 85 milyon euroyu gözden çıkaran bir takım var
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Galatasaray'da kiralık olarak forma giyen ve takımdan ayrılıp ayrılmayacağı belirsizliğini koruyan Victor Osimhen için Juventus'un teklifini yükselttiği ve 85 milyon euroya kadar harcama yapabileceği belirtildi.

Süper Lig devi Galatasaray'ın kiralık olarak kadrosuna kattığı Nijeryalı yıldız futbolcu Victor Osimhen, Avrupa ve Suudi Arabistan takımlarının transfer gündemindeki yerini korurken, Suudi Arabistan ekibi Al-Hilal'in Nijeryalı oyuncuya teklif etmeye hazır olduğu maaş ortaya çıktı.

85 MİLYON EUROYU GÖZDEN ÇIKARDILAR

Corriere dello Sport'ta yer alan haberde Juventus'un Osimhen için teklifini yükselttiği ve 85 milyon euroya kadar harcama yapabileceği belirtildi.

Osimhen'in sözleşmesindeki 75 milyon euroluk serbest kalma maddesi, İtalya dışındaki kulüpler için geçerli. İtalya'dan Osimhen'i kadrosuna katmak isteyen takımlar ise Napoli'yle anlaşmak zorunda.

Suudi Arabistan takımlarının da radarında olan Victor Osimhen için Al-Hilal'in sezonluk 30-35 milyon euro arasında bir maaş teklif etmeye hazır olduğu belirtildi. Juventus ve Al-Hilal'in FIFA Kulüpler Dünya Kupası öncesinde transferi bitirip Osimhen'i ABD'deki maçlara götürmek istediği vurgulandı.

Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor
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