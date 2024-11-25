Dünya devi Galatasaray'ın yıldızı için çuvalla para ödemeye hazır
Premier Lig devi Chelsea, Galatasaray'ın yaz transfer döneminin sonunda kadrosuna kattığı Victor Osimhen için büyük bir transfer teklifi hazırlıyor. İngiliz basınından gelen haberlere göre, Chelsea, Osimhen'in ocak ayı itibarıyla serbest kalma bedelinin 75 milyon euro olmasını değerlendirme kararı aldı.
Premier Lig devi Chelsea, Süper Lig devi Galatasaray'ın yaz transfer döneminin sonunda Napoli'den kadrosuna kattığı Victor Osimhen için kesenin ağzını açıyor.
ÇUVALLA PARA ÖDEYECEKLER
25 yaşındaki Nijeryalı golcü için İngiliz basınından flaş bir iddia ortaya atıldı. Caught Offside'de yer alan habere göre, Chelsea yıldız ismin ocak ayı itibarıyla serbest kalma bedelinin 75 milyon euro olmasını kesinlikle değerlendirme kararı aldı.
ÇOK KARARLILAR
Yaz döneminde oyuncunun yüksek bonservis maliyeti nedeniyle transferi bir türlü bitiremeyen Londra ekibi, Ocak'ta imzayı attırmak istiyor.