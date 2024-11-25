Dünya devi Galatasaray'ın yıldızı için çuvalla para ödemeye hazır

Premier Lig devi Chelsea, Süper Lig devi Galatasaray'ın yaz transfer döneminin sonunda Napoli'den kadrosuna kattığı Victor Osimhen için kesenin ağzını açıyor.

ÇUVALLA PARA ÖDEYECEKLER

25 yaşındaki Nijeryalı golcü için İngiliz basınından flaş bir iddia ortaya atıldı. Caught Offside'de yer alan habere göre, Chelsea yıldız ismin ocak ayı itibarıyla serbest kalma bedelinin 75 milyon euro olmasını kesinlikle değerlendirme kararı aldı.

ÇOK KARARLILAR

Yaz döneminde oyuncunun yüksek bonservis maliyeti nedeniyle transferi bir türlü bitiremeyen Londra ekibi, Ocak'ta imzayı attırmak istiyor.