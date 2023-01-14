Dünya devi bombayı patlatıyor! Enes Ünal transferi artık an meselesi
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Atletico Madrid, Joao Felix ile yollarını ayırmasının ardından Enes Ünal'ı transfer etmek için harekete geçti. 25 milyon euro piyasa değeri bulunan milli futbolcunun, İspanyol devine imza atması an meselesi.
Bu sezon Getafe formasıyla La Liga'da gösterdiği performansla göz dolduran Enes Ünal, Atletico Madrid'e transfer olmaya çok yakın.
İspanyol basınında yer alan habere göre Atletico Madrid, Joao Felix'i Chelsea'ye göndermesinin ardından Enes Ünal'ı kadrosuna katmak için girişimlere başladı. AS gazetesi, milli futbolcuya övgüler yağdırırken, Atletico Madrid'in Enes'i kesinlikle kadrosuna katması gerektiği belirtildi.
As'ta çıkan haberde, "Verilere göre Simeone'nin güvenebileceği en iyi forvet Enes Ünal. Golcü futbolcu, Villarreal, Levante ve Real Valladolid'deki deneyimlerinden sonra kendisini Lig'de kesin olarak kanıtladı. Ve bunu performansa dayalı olarak yaptı. Bu sezon, Borja Iglesias ve Depay'den daha fazla şans yaratmayı ve daha fazla sayıda kilit pas atmayı başardı. Ayrıca diğer isimlere göre yaşı daha genç. Geçen sezon 16 gol kaydetti ama o sadece hücumda değil, savunmada da yardımcı olan bir forvet." ifadelerine yer verildi.
Bu sezon Getafe formasıyla 16 resmi maça çıkan Enes Ünal, 4 gol-4 asistlik performans gösterdi. Milli futbolcu, İspanya Kral Kupası'nda ise 3 maçta 1 gol ve 2 asistlik katkı sağladı.