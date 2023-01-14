Dünya devi bombayı patlatıyor! Enes Ünal transferi artık an meselesi

Bu sezon Getafe formasıyla La Liga'da gösterdiği performansla göz dolduran Enes Ünal, Atletico Madrid'e transfer olmaya çok yakın.

ATLETICO MADRID, ENES İÇİN HAREKETE GEÇTİ

İspanyol basınında yer alan habere göre Atletico Madrid, Joao Felix'i Chelsea'ye göndermesinin ardından Enes Ünal'ı kadrosuna katmak için girişimlere başladı. AS gazetesi, milli futbolcuya övgüler yağdırırken, Atletico Madrid'in Enes'i kesinlikle kadrosuna katması gerektiği belirtildi.

"KENDİSİNİ KANITLADI"

As'ta çıkan haberde, "Verilere göre Simeone'nin güvenebileceği en iyi forvet Enes Ünal. Golcü futbolcu, Villarreal, Levante ve Real Valladolid'deki deneyimlerinden sonra kendisini Lig'de kesin olarak kanıtladı. Ve bunu performansa dayalı olarak yaptı. Bu sezon, Borja Iglesias ve Depay'den daha fazla şans yaratmayı ve daha fazla sayıda kilit pas atmayı başardı. Ayrıca diğer isimlere göre yaşı daha genç. Geçen sezon 16 gol kaydetti ama o sadece hücumda değil, savunmada da yardımcı olan bir forvet." ifadelerine yer verildi.

ENES ÜNAL'IN KARNESİ

Bu sezon Getafe formasıyla 16 resmi maça çıkan Enes Ünal, 4 gol-4 asistlik performans gösterdi. Milli futbolcu, İspanya Kral Kupası'nda ise 3 maçta 1 gol ve 2 asistlik katkı sağladı.