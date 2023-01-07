Dünya bu kareyi konuşuyor! Real Madrid'in 121 yıllık tarihinde bir ilk

İspanya La Liga 16. haftasında Villereal ile deplasmanda karşılaşan Real Madrid, 121 yıllık tarihinde ilk kez ilk 11'inde İspanyol bir futbolcuya yer vermedi. Tarihi boyunca 4436 maça çıkan eflatun beyazlılar, bu karşılaşmaların tamamında ilk 11'de en az bir İspanyol futbolcu oynatmıştı.