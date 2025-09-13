Dünya Boks Şampiyonası'nda Final Heyecanı

Dünya Boks Şampiyonası'nda kadınlarda Buse Naz Çakıroğlu ile Büşra Işıldar, finalde mücadele edecek.

İngiltere'nin Liverpool şehrinde düzenlenen şampiyona yarın final maçlarıyla sona erecek.

Türkiye, şampiyonada 3 madalyayı garantiledi. Şeyma Düztaş, +80 kiloda bronz madalya elde etti. Buse Naz Çakıroğlu ve Büşra Işıldar ise yarın altın madalya almak için ringe çıkacak.

Büşra Işıldar, 75 kilo finalinde İrlandalı boksör Aoife O'Rourke ile TSİ 15.30'da karşılaşacak. Son dünya şampiyonasında final oynayan Büşra, bu sefer altın madalya almak için ter dökecek.

Olimpiyat ikincisi, Avrupa ve dünya şampiyonu Buse Naz, 51 kilo finalinde kendisi gibi dünya şampiyonluğu bulunan Kazak sporcu Alua Balkibekova ile karşılaşacak.