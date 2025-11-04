Dünya Bedensel Engelliler Şampiyonası Şampiyonu Çağdaş Kaya'dan Ziyaret

Mısır'da düzenlenen Dünya Bedensel Engelliler Şampiyonası'ndan önemli bir dereceyle dönen Çağdaş Kaya, Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı'yı ziyaret etti.

Mısırda düzenlenen, Dünya Bedensel Engelliler Şampiyonasından derece ile döndükten sonra Mersin'de gerçekleştirilen Dünya Bedensel Engelliler Plaj Oyunları'nda Para Halter branşında 59 kilogramda şampiyonluk elde eden milli sporcu Çağdaş Kaya, antrenörü Gökhan Taşçı ile birlikte Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı'yı makamında ziyaret etti. Ziyarette, İl Müdürü Kabakcı, sporcu ve antrenörünü ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, elde ettikleri başarılardan dolayı tebrik etti. Kabakcı, "Kayseri'nin ismini uluslararası arenada gururla temsil eden sporcularımızla ne kadar övünsek azdır. Çağdaş Kaya'nın azmi, disiplini ve örnek duruşu tüm gençlerimize ilham olmaktadır" ifadelerini kullandı.

Başarılı sporcu Çağdaş Kaya ise elde ettiği başarıları Türkiye'ye ve Kayseri'ye armağan ettiğini belirterek, desteklerinden dolayı Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'ne teşekkür etti. - KAYSERİ