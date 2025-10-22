Dünya Bedensel Engelliler Plaj Oyunları Mersin'de devam ediyor.

Türkiye Milli Paralimpik Komitesi ve Dünya Bedensel Engelliler Federasyonu işbirliğinde 26 ülkeden 400 sporcun mücadele ettiği organizasyonun ikinci gününde para plaj voleybolu, air badminton, ayak voleybolu ve yelken branşlarında karşılaşmalar yapılıyor.

Adnan Menderes Bulvarı'nın sahil bandındaki 5 noktada organize edilen oyunlarda, sporcular ve takımlar, su, açık hava ve plaj temelli disiplinlerde dereceye girmek için yarışıyor.

Türkiye'den 57 sporcunun ter döktüğü organizasyonda modern pentatlon ve halter branşları müsabakaları, 23 Ekim'de başlayacak.

Dünyada ilk kez düzenlenen oyunların görme engelliler halter branşı da 1-3 Kasım'da IBSA Halter Dünya Şampiyonası olarak yapılacak.