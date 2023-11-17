Dünya Ağır Sıklet Boks Şampiyonu Fırat Arslan Erzurum'da Tebrik Edildi

Dünya Gençlik ve Spor Konfederasyonu il Başkanı Gürkan Sönmez, Almanya'da 21 Ekim'de düzenlenen şampiyonada Boşnak rakibi Edin Puhalo'yu yenerek altın kemere ulaşan Dünya Ağır Sıklet Boks Şampiyonu Fırat Arslan'ı başarısından dolayı tebrik etti.

Palandöken Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde hazırlık kampı yapan Dünya Ağır Sıklet Boks Şampiyonu Fırat Arslan Erzurum'a geldi. Almanya'da 21 Ekim'de düzenlenen şampiyonada Boşnak rakibi Edin Puhalo'yu yenerek altın kemere ulaşan Dünya Ağır Sıklet Boks Şampiyonu Fırat Arslan, düzenlenen yemekte kentin siyaset ve bürokratlarıyla bir araya geldi. Dünya Gençlik ve Spor Konfederasyonu il Başkanı Gürkan Sönmez ile de bir süre görüşen Fırat Arslan, "Erzurum Büyükşehir Belediyesine ait Snowdora Otel'de kaldım. Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde şampiyonaya hazırlandım. Ben yurt dışında bir çok ülkede kamp yaptım. Erzurum ve Palandöken bana çok faydalı oldu. Yüksek kesimde kondisyonumu en yüksek seviyeye getirdim. Erzurum tam bir sporcu kendi. Bana imkanlarını seferber eden Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi'ye ve Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen'e teşekkür ederim" dedi.

Dünya Gençlik ve Spor Konfederasyonu il Başkanı Gürkan Sönmez ise, Dünya Ağır Sıklet Boks Şampiyonu Fırat Arslan'ı tebrik ederek," Kamp için Erzurum'u tercih etmesi çok büyük bir karar. Fırat Arslan önemli bir altın madalya kazandı. Kendisini tebrik ediyor ve başarılarının devamını diliyorum" diye konuştu. - ERZURUM