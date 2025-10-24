Dünya 23 Yaş Altı Şampiyonasında Başarı: Nesrin Baş Altın, Tuba Demir Gümüş Madalya Kazandı

Sırbistan'da düzenlenen Dünya 23 Yaş Altı Şampiyonası'nda milli güreşçilerden Nesrin Baş altın, Tuba Demir de gümüş madalya elde etti.

Türkiye Güreş Federasyonunun açıklamasına göre, Novi Sad kentinde düzenlenen organizasyonda 68 kiloda Nesrin Baş, bağımsız sporcu Alina Shevchenko'yu 10-0 yenerek 3. kez dünya şampiyonu oldu.

Nesrin Baş, dünya şampiyonalarında 5. madalyasını kazandı.

Tuba Demir'den gümüş madalya

Kadınlar 55 kiloda mücadele eden Tuba Demir, finalde Kazakistanlı Shugyla Omirbek ile karşılaştı.

Mili sporcu, rakibine 12-8 mağlup olarak organizasyonu ikinci sırada tamamladı.

Muhammed Halit Ozmuş finale yükseldi

Organizasyonda serbest stil 74 kiloda mücadele eden milli güreşçi Muhammed Halit Ozmuş, finale yükseldi.

Milli sporcu, ilk turda Alman Manuel Wagin'i 10-2, ikinci turda Dağıstan asıllı Polonyalı Zelimkhan Mutsukhaev'i 11-0 ve çeyrek finalde Çinli Tao Shen'i 11-0 yenerek yarı finale çıktı.

Yarı finalde Avrupa ikincisi Azerbaycanlı Magomed Khaniev'i 7-3 yenen Muhammed Halit Ozmuş, adını finale yazdırdı.