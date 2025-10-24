Haberler

Dünya 23 Yaş Altı Şampiyonasında Başarı: Nesrin Baş Altın, Tuba Demir Gümüş Madalya Kazandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Sırbistan'da düzenlenen Dünya 23 Yaş Altı Şampiyonası'nda milli güreşçi Nesrin Baş, 68 kiloda altın madalya kazanarak dünya şampiyonu oldu. Tuba Demir ise 55 kiloda gümüş madalya ile yarışmayı tamamladı. Ayrıca, Muhammed Halit Ozmuş da 74 kiloda finale yükseldi.

Sırbistan'da düzenlenen Dünya 23 Yaş Altı Şampiyonası'nda milli güreşçilerden Nesrin Baş altın, Tuba Demir de gümüş madalya elde etti.

Türkiye Güreş Federasyonunun açıklamasına göre, Novi Sad kentinde düzenlenen organizasyonda 68 kiloda Nesrin Baş, bağımsız sporcu Alina Shevchenko'yu 10-0 yenerek 3. kez dünya şampiyonu oldu.

Nesrin Baş, dünya şampiyonalarında 5. madalyasını kazandı.

Tuba Demir'den gümüş madalya

Kadınlar 55 kiloda mücadele eden Tuba Demir, finalde Kazakistanlı Shugyla Omirbek ile karşılaştı.

Mili sporcu, rakibine 12-8 mağlup olarak organizasyonu ikinci sırada tamamladı.

Muhammed Halit Ozmuş finale yükseldi

Organizasyonda serbest stil 74 kiloda mücadele eden milli güreşçi Muhammed Halit Ozmuş, finale yükseldi.

Milli sporcu, ilk turda Alman Manuel Wagin'i 10-2, ikinci turda Dağıstan asıllı Polonyalı Zelimkhan Mutsukhaev'i 11-0 ve çeyrek finalde Çinli Tao Shen'i 11-0 yenerek yarı finale çıktı.

Yarı finalde Avrupa ikincisi Azerbaycanlı Magomed Khaniev'i 7-3 yenen Muhammed Halit Ozmuş, adını finale yazdırdı.

Kaynak: AA / Fatih Gazioğlu - Spor
Ayşe Barım hakkındaki tutuklama kararı kaldırıldı

Ayşe Barım hakkındaki tutuklama kararı kaldırıldı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
ABD: İsrail istemezse Türkiye giremez

ABD'den kritik açıklama: İsrail istemezse Türkiye giremez
İnsanoğlunun doğaya müdahalesi ve ortaya çıkan acı tablo

Ensest ilişki ürünü aslan!
Trabzon'da vatandaşlar, Netenyahu'nun maketini vince asıp idam etti

Gören telefona sarıldı! Bir şehir vince asılı bu mesajı konuşuyor
Yenidoğan Çetesi'ni çökerten Cumhuriyet Savcısı Yavuz Engin: 16 mermim, bir canım var

"16 mermim, bir canım var; güçleri yetiyorsa gelip alsınlar"
ABD: İsrail istemezse Türkiye giremez

ABD'den kritik açıklama: İsrail istemezse Türkiye giremez
1.5 yıldır boştaydı! Rafael Benitez'in yeni takımı belli oldu

1.5 yıldır boştaydı! Efsane teknik adam komşu Yunanistan'a gitti
Ünlü isme büyük vefasızlık: Son yolculuğuna bir avuç insan uğurladı

Ünlü isme büyük vefasızlık
Büyük tepki! Halil Umut Meler İtalya'yı salladı

Halil Umut Meler İtalya'yı yine salladı
Dzeko'dan teknik direktörü Pioli'ye eleştiri

Dzeko, teknik direktörüne verdi veriştirdi
Ekrem İmamoğlu, Necati Özkan ve Merdan Yanardağ'a casusluk soruşturması

İmamoğlu'na casusluk soruşturması! Ünlü gazeteci de gözaltına alındı
Yüzyılın Konut Projesi başlıyor: 6 bin 750 liradan başlayan taksitlerle ev sahibi olunabilecek

Erdoğan'dan ev almak isteyenlere müjde! Fiyatı piyasanın çok altında
Su kuyusunda cansız bedeni bulunan Hasret'in katili cinayeti böyle itiraf etti

Seri katilden ilk ifade! 17'lik Hasret'i böyle öldürmüş
Berhan Şimşek, CHP'den ihraç edildi

Beklenen son! CHP'de parti yönetimine baş kaldıran isme ihraç
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.