Türkiye 7-6 Yenildi: Buz Hokeyi Şampiyonası
Dünya 18 Yaş Altı Erkekler Buz Hokeyi Şampiyonası 3. Klasman A Grubu'nda mücadele eden Türkiye, Özbekistan'a 7-6 yenildi.
Çin'in Hong Kong Özel Yönetim Bölgesi'ndeki organizasyonda milli takım, Özbekistan karşısında ilk periyodu Mustafa Akgül ve Hamza Yavuz'un golleriyle berabere tamamladı.
Mücadelenin ikinci periyodunu Özbekistan, 6-3 önde bitirdi.
Karşılaşmanın son bölümünde Hamza Yavuz ve Emin İnandı'nın golleriyle beraberliği yakalayan milliler, uzatmalarda Özbekistan'a 7-6 mağlup oldu.
Türkiye, dördüncü maçını yarın TSİ 15.30'da ev sahibi Hong Kong ile yapacak.