Türkiye 7-6 Yenildi: Buz Hokeyi Şampiyonası

Güncelleme:
Dünya 18 Yaş Altı Erkekler Buz Hokeyi Şampiyonası 3. Klasman A Grubu'nda mücadele eden Türkiye, Özbekistan'a 7-6 yenildi.

Çin'in Hong Kong Özel Yönetim Bölgesi'ndeki organizasyonda milli takım, Özbekistan karşısında ilk periyodu Mustafa Akgül ve Hamza Yavuz'un golleriyle berabere tamamladı.

Mücadelenin ikinci periyodunu Özbekistan, 6-3 önde bitirdi.

Karşılaşmanın son bölümünde Hamza Yavuz ve Emin İnandı'nın golleriyle beraberliği yakalayan milliler, uzatmalarda Özbekistan'a 7-6 mağlup oldu.

Türkiye, dördüncü maçını yarın TSİ 15.30'da ev sahibi Hong Kong ile yapacak.

Kaynak: AA / Çağlanur Tuncel
