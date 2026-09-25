Dünya 1 numarası Sinner, diz sakatlığı nedeniyle Çin Açık'tan çekildiğini duyurdu

Dünya 1 numarası Sinner, diz sakatlığı nedeniyle Çin Açık'tan çekildiğini duyurduGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Teniste dünya klasmanının 1 numarası İtalyan Jannik Sinner, dizindeki sakatlık nedeniyle Çin Açık Tenis Turnuvası'ndan çekildiğini duyurdu. Sinner, sosyal medyada dizinin istediği seviyede olmadığını belirterek kortlara dönmek için elinden geleni yapacağını söyledi.
Teniste dünya klasmanının 1 numarası İtalyan Jannik Sinner, dizindeki sakatlık nedeniyle Çin Açık Tenis Turnuvası'ndan çekildiğini duyurdu.
İtalyan raket, sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımda, "Dizim henüz olmasını istediğim seviyede değil. En kısa sürede kortlara dönebilmek için elimden gelen her şeyi yapacağım." ifadelerini kullandı.
Alman Alexander Zverev'i temmuz ayında yenerek Wimbledon şampiyonluğunu kazanan Sinner, turnuva sonrasında resmi bir maça çıkmadı.
Kaynak: AA