Düğününden 24 Saat Sonra Kampa Katıldı

Düğününden 24 Saat Sonra Kampa Katıldı
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Ampute Futbol Milli Takımı oyuncusu Barış Telli, düğününden sadece 24 saat sonra Kırşehir'de kampa katılarak milli takıma olan bağlılığını ve fedakarlığını gösterdi. Telli, milli formanın önemini vurguladı.

Ampute Futbol Milli Takımı, Uluslar Ligi hazırlıkları kapsamında Kırşehir'de kampa girerken, takımın önemli futbolcularından Barış Telli, düğününden 24 saat sonra kampa katıldı. Telli, "Ay-yıldızlı bayrak her şeyin önünde gelir. 20 erkekle balayı yapıyorum ama bu benim için onur" dedi.

Kırşehir'de kampta Ampute Futbol Milli Takımı'nın kadrosunda yer alan Barış Telli, düğününden sadece 24 saat sonra kampa katılarak büyük bir fedakarlığa imza attı. İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine açıklamalarda bulunan Telli, milli formayı giymenin her şeyden önce geldiğini vurgulayarak, "Ay-yıldızlı bayrağımız her zaman önde gelir. Düğünü yaptım, 24 saat geçmeden kampa davet edildim. 20 erkekle balayı yaşıyorum. Önemli bir şampiyonaya iyi şekilde hazırlanıyoruz. Avrupa ve dünya şampiyonu olan bir takımız. Şampiyonadan iyi bir derece ve kupa ile dönmek istiyoruz. Bayrağımızı her yerde dalgalandırmak istiyoruz. Milli dava bizim için her şeyden önce gelir. Eşim burada kampta olmamı destekliyor. Benim burada olmam eşimin de hoşuna gitmekte, o da benim gibi milli duygular besliyor" ifadelerini kullandı.

"Büyük bir özveri örneği gösterdi

Ampute Futbol Milli Takımı Teknik Direktörü İsmail Temiz ise, Barış'ın milli duyguları önemseyerek kampa katıldığını belirterek, "Ampute Milli Takımı, Kırşehir kampında hem fiziksel hem de taktiksel çalışmalarla şampiyonaya hazırlanırken, oyuncuların yüksek motivasyonu ve fedakarlığı, takıma olan inancı bir kez daha ortaya koyuyor. Benim hocam 'Ben çağırsam da sen gelme' derdi. Aynısını ben Barış'a söyledim ama Barış gelmeyi tercih etti. Milli duygular ağır bastı ve büyük bir özveri örneği gösterdi" şeklinde konuştu. - KIRŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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