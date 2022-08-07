Düğünden dönen damat, gelini bırakıp futbolcu karşılamasına gitti! Herkes bu videoyu konuşuyor - Haberler

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Düğünden dönen damat, gelini bırakıp futbolcu karşılamasına gitti! Herkes bu videoyu konuşuyor

Galatasaray'ın yeni transferleri Dries Mertens ve Torreira İstanbul'a geldi. Çok sayıda sarı kırmızılı taraftar, iki yıldızı coşkulu bir şekilde karşıladı. Düğünden dönen Galatasaraylı bir taraftar ise gelini eve bırakarak Mertens ve Torreira'yı karşılamak için havaalanına gitti.

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Galatasaray'ın transfer görüşmelerine başladığı futbolcular Lucas Torreira ve Dries Mertens, İstanbul'a geldi. Bonservisi İngiltere'nin Arsenal kulübünde bulunan 26 yaşındaki Uruguaylı orta saha oyuncusu Torreira'ya taşıyan özel uçak, İtalya'nın Milano şehrinden hareket etti. Son olarak İtalya'nın Napoli takımında forma giyen ve bonservisi elinde bulunan Belçikalı 35 yaşındaki yıldız forvet Mertens'i almak için Belçika'nın başkenti Brüksel'e geçen uçak, daha sonra İstanbul'a yöneldi.

COŞKULU KARŞILAMA

Galatasaray taraftarı, iki yıldız futbolcunun içinde yer aldığı özel uçağı internet üzerinden izledi. Ardından havaalanına giden taraftarlar, yıldız futbolcuları coşkulu bir biçimde karşıladı.

Düğünden dönen damat, gelini bırakıp futbolcu karşılamasına gitti! Herkes bu videoyu konuşuyor

GELİNİ BIRAKIP KARŞILAMAYA GİTTİ

Düğünden dönen Galatasaraylı damadın, gelini eve bırakıp, Lucas Torreira ve Dries Mertens'i karşılamaya gittiği öne sürüldü. Gelin arabasıyla görüntülenen kişinin videosu sosyal medyada çok kez izlendi.

Düğünden dönen damat, gelini bırakıp futbolcu karşılamasına gitti! Herkes bu videoyu konuşuyor

Nezih Yücel Akşener
Nezih Yücel Akşener
nezihyucel.aksener@haberler.com Haberler.com - Spor

Galatasaray Spor Haberler

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