Düdük astırılan Arda Kardeşler'in yeni mesleği bomba

Trabzonspor–Gaziantep FK maçının ardından hakemlik kariyerine son verilen Arda Kardeşler'in yeni mesleği belli oldu. Kardeşler'in, profesyonel kariyerine futbolcu menajeri olarak devam etmeyi hedeflediği öğrenildi.

  • Arda Kardeşler, Türkiye Futbol Federasyonu tarafından hakemlik görevinden alındı.
  • Arda Kardeşler, profesyonel hakemlik kariyerini sonlandırdı.
  • Arda Kardeşler, futbolcu menajerliği kariyerine başladı.

Bu sezon Süper Lig'de oynanan Trabzonspor– Gaziantep Fk karşılaşmasında verdiği tartışmalı kararın ardından Türkiye Futbol Federasyonu tarafından hakemlik görevine son verilen Arda Kardeşler, yeşil sahalardan tamamen kopmama kararı aldı.

HAKEMLİĞE NOKTA KOYDU

TFF'nin aldığı karar doğrultusunda söz konusu maç sonrası "düdüğünü asan" Arda Kardeşler, profesyonel hakemlik kariyerini resmen noktaladı. Hakemlik sonrası nasıl bir yol izleyeceği merak edilen Kardeşler'in tercihi futbolcu menajerliği oldu.

FUTBOLCU MENAJERLİĞİNE ADIM ATIYOR

Ajansspor'un haberine göre Arda Kardeşler, futbolcuların transfer süreçleri ve kariyer planlamalarıyla ilgileneceği bir menajerlik kariyeri için somut adımlar atmaya başladı. Kardeşler'in, futbolun içinde farklı bir rolde yer almayı hedeflediği belirtildi.

