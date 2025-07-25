Dubai United, Andrea Pirlo ile Anlaştı

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Birleşik Arap Emirlikleri takımı Dubai United, 46 yaşındaki İtalyan teknik direktör Andrea Pirlo ile sözleşme imzaladı. Kulüp, Pirlo'nun yeni teknik direktör olarak atanmasını duyurdu. Pirlo, önceki sezon Fatih Karagümrük ve Sampdoria gibi takımları çalıştırmıştı.

Birleşik Arap Emirlikleri ekibi Dubai United, 46 yaşındaki İtalyan teknik adam Andrea Pirlo ile anlaştı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "United'a hoş geldin Andrea. Andrea Pirlo'nun, takımın yeni teknik direktörü olarak atanmasını resmen duyurmaktan mutluluk duyarız." denildi.

Trendyol Süper Lig'in 2022-2023 sezonunda Fatih Karagümrük'ü de çalıştıran İtalyan teknik direktör, son olarak geçen sezon Sampdoria'da görev yaptı.

Kaynak: AA / Fatih Erel - Spor
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