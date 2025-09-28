Haberler

Dubai Basketbol, Sertaç Şanlı ile Anlaştı

Birleşik Arap Emirlikleri ekibi Dubai Basketbol, 34 yaşındaki milli oyuncu Sertaç Şanlı'yı sezon sonuna kadar kadrosuna kattı. Takım, Şanlı'nın deneyim ve derinlik katacağını belirtti.

Birleşik Arap Emirlikleri ekibi Dubai Basketbol, ??milli oyuncu Sertaç Şanlı'yı sezon sonuna kadar kadrosuna kattığını duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada, 34 yaşındaki basketbolcuyla ilgili, "Dubai Basketbol, tarihi Avrupa Ligi başlangıcına hazırlanırken Sertaç Şanlı, takımın ön sahasına değerli bir derinlik ve deneyim getirecek." ifadeleri kullanıldı.

Milli basketbolcu Sertaç Şanlı, Avrupa Ligi'nde hem Anadolu Efes hem de Fenerbahçe Beko ile şampiyonluk yaşayan ilk oyuncu olmuştu.

2023'te kurulan Dubai Basketbol, bu sezon ilk defa Adriyatik Ligi ve Avrupa Ligi'nde mücadele edecek.

Kaynak: AA / Emre Aşıkçı - Spor
