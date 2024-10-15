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DSİ'de futbol heyecanı başladı

DSİ'de futbol heyecanı başladı
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Adana DSİ Spor Kulübü tarafından düzenlenen "DSİ Şehitlerini Anma Futbol Turnuvası"nın açılışı DSİ 6. Bölge Müdürü Celal Tokalak ve Bölge Müdür Yardımcısı Bekir Pehlivan tarafından yapılan başlama vuruşuyla gerçekleştirildi.

Adana DSİ Spor Kulübü tarafından düzenlenen "DSİ Şehitlerini Anma Futbol Turnuvası"nın açılışı DSİ 6. Bölge Müdürü Celal Tokalak ve Bölge Müdür Yardımcısı Bekir Pehlivan tarafından yapılan başlama vuruşuyla gerçekleştirildi.

16 takımın mücadele edeceği futbol turnuvası heyecanına ortak olan DSİ 6. Bölge Müdürü Tokalak, "Bu yıl kıymetli bir temayla gerçekleştirilen Turnuva vesileyisle, görevi başında şehit olmuş tüm DSİ personellerimizi bir kez daha rahmetle yad ediyoruz. Birlik ve beraberliğimize katkı sunacağına inandığım turnuvada emeği geçen arkadaşlarımıza teşekkür ediyor, tüm takımlara başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı.

Çok sayıda DSİ personelinin aileleri ile birlikte takip ettiği turnuvada, Silifke Şube Müdürlüğü personelinin oluşturduğu "Mavi Yengeçler" ve Destek Hizmetleri Şube Müdürlüğünün oluşturduğu "Destek GH" maçlarının ardından, "Basın Büro" - "Destek United" müsabakaları da oynandı.

"DSİ Şehitlerini Anma Futbol Turnuvası" hafta içi her akşam saat 18: 00 ve 19: 00'da oynanacak maçlarla devam edecek. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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