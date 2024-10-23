Dries Mertens: 'Üçüncü senemde de şampiyon olmak istiyorum'

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi 3'üncü hafta maçında sahasında İsveç temsilcisi Elfsborg'u 4-3 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından sarı-kırmızılı ekibin Belçikalı oyuncusu Dries Mertens basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Beşiktaş maçına ekstra bir motivasyonla çıkacaklarını belirten Dries Mertens, "Ekstra motivasyon olacak. Lige başladığımızda da bize ekstra motivasyon oldu. Bu şekilde olmaması gerekiyordu. Ligde iyi bir takım olduğumuzu gösterdik. İyi bir şekilde de devam edeceğimizi düşünüyorum" diye konuştu.

'NİYE BU KADAR GOL YEDİĞİMİZİ BİLSEYDİM ÇIKAR SÖYLERDİM'

Takımın çok gol yemesi ile alakalı gelen soruya ise Mertens, "Açıkçası iyi görmüşsünüz, iyi fark etmişsiniz. Dikkat etmemiz lazım. Niye bu kadar gol yediğimizi bilseydim çıkar söylerdim. Tam bilmiyorum nedenini" dedi.

'ÜÇÜNCÜ SENEMDE DE ŞAMPİYON OLMAK İSTİYORUM'

Kendi performanslarına odaklandıklarını ve daha da iyisini yapmayı hedeflediklerini belirten 37 yaşındaki oyuncu, "Gördüğümüz kadarıyla bu sezon Beşiktaş iyi oyuncular aldı. Fenerbahçe ve Samsunspor da aynı şekilde. İyi bir performans da sergilediler. Bizim burada yapmamız gereken kendi performansımızı ortaya koyup daha iyisini yapmak. İki senedir şampiyon oluyoruz. Üçüncü senemde de şampiyon olmak istiyorum" yorumlarında bulundu.

'HOCAMIZIN DAHA ÖNCE DÜŞÜNDÜĞÜ BİR DİZİLİŞTİ'

Elfsborg maçındaki diziliş ile alakalı da yorumlarda bulunan Dries Mertens, sözlerini şöyle tamamladı:

"Hocamızın daha önce düşündüğü ve uygulamak istediği bir dizilişti. 3'lü savunmaya karşı daha rahat olacağını düşündü. Detaylarını ona sormak lazım. Gelecekte bu sisteme adapte olabileceğimizi düşünüyorum."