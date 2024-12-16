Dries Mertens, Süper Lig'deki 4. Golünü Attı
Galatasaraylı futbolcu Dries Mertens, Trabzonspor ile oynanan maçta 8. dakikada kaydettiği golle, bu sezon Trendyol Süper Lig'de 4. gol sevincini yaşadı.
Galatasaray'ın Belçikalı futbolcusu Dries Mertens, Trabzonspor maçıyla bu sezon Trendyol Süper Lig'de 4. golünü attı.
Trendyol 16. haftasında Galatasaray evinde Trabzonspor ile karşılaşırken, sarı-kırmızılıların ilk golü Belçikalı futbolcu Dries Mertens'ten geldi. Müsabakanın 8. dakikasında Yunus Akgün'ün ara pasında defansın arkasına sarkan Mertens, sağ çaprazdan yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlara gitti ve skor 1-0 oldu.
37 yaşındaki futbolcu böylece bu sezon Süper Lig'deki 4.gol sevinci yaşadı. Deneyimli futbolcunun ayrıca UEFA Avrupa Ligi'nde 1 golü bulunuyor.
Maça 11'de başlayan Dries Mertens 90 dakika sahada kaldı. - İSTANBUL