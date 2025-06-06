Dries Mertens'e fahri Napoli vatandaşlığı verildi

Galatasaray'daki sözleşmesinin bitmesiyle sarı-kırmızılı takımdaki macerasına nokta koyan Dries Mertens, 2 Haziran'da İstanbul'dan ayrıldı.

FAHRİ VATANDAŞLIK VERİLDİ

Dries Mertens, Napoli Belediyesi tarafından onurlandırıldı. Napoli şehri, bugün Dries Mertens'e fahri vatandaşlık verdi.

3 YILDA 3 ŞAMPİYONLUK YAŞADI

Tecrübeli oyuncu, Galatasaray'da ise 3 kez Süper Lig ve 1'er kez de Türkiye Kupası ve Süper Kupa şampiyonluğu yaşadı.