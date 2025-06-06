Dries Mertens'e fahri Napoli vatandaşlığı verildi
Galatasaray'dan ayrılan ve adını Napoli efsaneleri arasına yazdıran Dries Mertens için önemli bir karar alındı. Napoli şehri, Dries Mertens'e fahri vatandaşlık verdi.
Galatasaray'daki sözleşmesinin bitmesiyle sarı-kırmızılı takımdaki macerasına nokta koyan Dries Mertens, 2 Haziran'da İstanbul'dan ayrıldı.
FAHRİ VATANDAŞLIK VERİLDİ
Dries Mertens, Napoli Belediyesi tarafından onurlandırıldı. Napoli şehri, bugün Dries Mertens'e fahri vatandaşlık verdi.
3 YILDA 3 ŞAMPİYONLUK YAŞADI
Tecrübeli oyuncu, Galatasaray'da ise 3 kez Süper Lig ve 1'er kez de Türkiye Kupası ve Süper Kupa şampiyonluğu yaşadı.