Dries Mertens'e fahri Napoli vatandaşlığı verildi

Dries Mertens'e fahri Napoli vatandaşlığı verildi
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Dries Mertens'e fahri Napoli vatandaşlığı verildi
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Galatasaray'dan ayrılan ve adını Napoli efsaneleri arasına yazdıran Dries Mertens için önemli bir karar alındı. Napoli şehri, Dries Mertens'e fahri vatandaşlık verdi.

Galatasaray'daki sözleşmesinin bitmesiyle sarı-kırmızılı takımdaki macerasına nokta koyan Dries Mertens, 2 Haziran'da İstanbul'dan ayrıldı.

FAHRİ VATANDAŞLIK VERİLDİ

Dries Mertens, Napoli Belediyesi tarafından onurlandırıldı. Napoli şehri, bugün Dries Mertens'e fahri vatandaşlık verdi.

Dries Mertens'e fahri Napoli vatandaşlığı verildi

3 YILDA 3 ŞAMPİYONLUK YAŞADI

Tecrübeli oyuncu, Galatasaray'da ise 3 kez Süper Lig ve 1'er kez de Türkiye Kupası ve Süper Kupa şampiyonluğu yaşadı.

Dries Mertens'e fahri Napoli vatandaşlığı verildi

Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor
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