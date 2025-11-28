Down Sendromlu Ömer İbrahim, Milli Takım Hayali İçin Çalışıyor

Tekirdağ'da yaşayan down sendromlu 28 yaşındaki Ömer İbrahim Erdemir, Down Sendromlu Milli Basketbol Takımı'nda forma giyebilmek için yoğun bir antrenman programıyla çalışıyor.

Erdemir, yaklaşık 6 ay önce Tekirdağ'a gelen Down Sendromlu Milli Basketbol Takımı antrenörü ve sporcularıyla tanıştı.

Takımın antrenmanlarını izledikten sonra ay-yıldızlı formayı giyme hayali kuran Ömer İbrahim, bu isteğini ailesi ve TekirDown Melekleri Spor Kulübü Başkanı Serdar Koç ile paylaştı.

Koç'un da desteğiyle antrenmanlara başlayan Ömer İbrahim, haftanın iki günü Ahmet Aygün Gençlik Merkezi ve Spor Kompleksi'nde Tekirdağ Basket Kulübü oyuncularıyla çalışarak kendini geliştiriyor.

Basketbol sahasında her geçen gün daha fazla tecrübe kazanan genç sporcu, milli takım formasını terletmeyi hedefliyor.

"Takımdaki arkadaşlarıyla çok uyumlu"

Koç, AA muhabirine, Ömer İbrahim Erdemir'in hayalinin peşinden azimle koştuğunu söyledi.

Ömer İbrahim'i milli takıma hazırlamak için ellerinden geleni yaptıklarını dile getiren Koç, "Ömer çok azimli. Belediyede çalışmasına rağmen hafta sonları 2-3 gün antrenmanlara katılıyor. Takımdaki arkadaşlarıyla uyumu da çok iyi." diye konuştu.

Koç, Erdemir'in bu hayalinin gerçekleşmesinin birçok kişiye örnek olacağını vurguladı.

"Azimli ve çalışkan"

Tekirdağ Basket Kulübü Başkanı Muammer Bayru da Ömer İbrahim Erdemir'in herkese örnek olabilecek bir sporcu olduğunu dile getirdi.

Ömer İbrahim'in 4 ay önce antrenmanlara başladığını ve iyi bir gelişim sağladığını anlatan Bayru, "Ömer, çok azimli ve çalışkan bir öğrenci. Haftanın iki günü bir saat tüm antrenmanlara geliyor. Hiç antrenmanı kaçırmıyor. Çok istekli ve arkadaşlarıyla çok uyumlu. Hayali zaten milli takıma seçilmekti. Bu hayal doğrultusunda gerekli fedakarlığı yapıyor." ifadelerini kullandı.

Bayru, Ömer İbrahim Erdemir'in turnike, stop, top sürme, yön değiştirme, sağ ve sol el koordinasyonları, takım içerisinde 2'li, 3'lü oyunlarında kendini geliştirdiğini kaydetti.

"O mutlu olunca biz de onun adına mutlu oluyoruz"

Anne Aysun Barkın Yazan ise oğlunun grup halinde yapılan sporda daha çok öz güven kazandığını anlattı.

Oğlunun hayaline ulaşmak için sorumluluk alması ve çaba sarf ettiğini görmekten mutlu olduğunu vurgulayan Yazan, şunları aktardı:

"Ömer 24 günlükken eğitimlere, 1 yaşında spor aktivitelerine başladık. Okulda her türlü spor aktivitelerine Ömer'in katılmasını sağladım. Bu onun öz güvenini çok geliştirdi. 12 yaşından bu yana kendi başına bakkala gidiyor. Kendi ihtiyaçlarını karşılıyor. Son dönemde basketbola katıldı. Milli takıma seçilmesini istiyoruz. Gerçekten çok mutlu oluyor. Önceden daha çok bireyseldi. Şimdi grup halinde olunca daha çok mutlu oluyor ve disiplinli. O mutlu olunca biz de onun adına mutlu oluyoruz. Bizim için bu süreç çok keyifli geçiyor."

Arkadaşlarıyla birlikte basketbol oynamaktan zevk aldığını ifade eden Ömer İbrahim Erdemir de mili takıma girebilmek için çok çalıştığını vurguladı.