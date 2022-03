Down sendromlu milli atletler başarılı performanslarıyla gururlandırıyor

Down sendromlu milli atletler, ulusal ve uluslararası organizasyonlarda elde ettikleri madalyalarla hem ailelerini hem de Türkiye'yi gururlandırdıklarını belirtti.

Özel sporculardan Kardelen Demir, Hilal Zeynep Akçay, Abdullah Emre Kara, Arda Çınaroğlu ve Emre Aşçı, AA muhabirine yaptıkları açıklamada, başarılarına yenisini eklemek için çalıştıklarını söyledi.

Milli atletlerden 23 yaşındaki Kardelen Demir, "Küçüklüğümden beri hep burada (eski 19 Mayıs Stadı yerleşkesindeki Atletizm Spor Salonu'nda) spor yapıyorum. Annemle birlikte geliyorum. Hasan Deniz Kalaycı hocamın destekleriyle spor yapıyorum. Milli sporcu oldum. Bugüne kadar 55 tane madalya kazandım." diye konuştu.

Kardelen, down sendromlulara yönelik, "Her gün spor yapsınlar, dışarı çıksınlar, benim gibi milli sporcu olsunlar. Ben spor yapmayı çok seviyorum. Herkes spor yapmalı." ifadelerini kullandı.

Milli atlet Hilal Zeynep Akçay (15), 8. sınıfta eğitimine devam ettiğini belirterek, "400 ve 800 metre koşuyorum. Tüm hocalarımızı çok seviyorum. Spor yapmayı çok seviyorum. Atletizmde 400 ve 800 metrede Türkiye şampiyonluğum var. 30 madalya kazandım. Koşmayı çok seviyorum. Tüm kardeşlerimin de koşmalarını isterim." dedi.

Down sendromlu milli atletlerden Abdullah Emre Kara (15), severek koştuğunu belirterek, "Hasan Deniz Kalaycı hocamı üzmüyorum. Üç yıldır bu sporu severek yapıyorum. Bir çok madalya kazandım. Bu sene Antalya'da Türkiye Şampiyonası'nda madalya kazanmayı çok istiyorum. Müzik yapıyorum ve büyüdükten sonra vokalist de olmak istiyorum." şeklinde konuştu.

Abdullah Emre, daha sonra kendi hoş üslubuyla bir şarkı da seslendirdi.

Özel sporculardan Arda Çınaroğlu (15), hem atletizmi hem de yüzmeyi severek yaptığını belirterek "Sırtüstü ve kelebek yüzüyorum. 15 madalya kazandım." derken, Emre Aşçı (15), 4 yıldır atletizmle uğraşıp, 200 ve 400 metre koştuğunu, Furkan Saka (12) da 100 ile 200 metrelerde koştuğunu, sporu çok sevdiğini ve bir ay sonra ilk Türkiye Şampiyonası'nda yarışacağını aktardı.

Kalaycı: "Hiç kimse sporsuz kalmasın"

Down sendromlu atletlerin antrenörlüğünü üstlenen Hasan Deniz Kalaycı, 12 yıldır özel çocuklarla çalıştığını belirtti.

Kendisinin de halen aktif olarak Trabzonspor Atletizm Takımı'nda maraton ve yarı maraton koştuğunu dile getiren Kalaycı, sporcuları hakkında bilgi verdi.

Kardelen Demir'in başarılarına dikkati çeken Kalaycı, "Kendisi 12 yıldır atletizm yapıyor. Son Avrupa Şampiyonası'nda 1500 ve 800 metre yürüyüş ile koşuda, 4x100 bayrak takımında dereceye girerek 5 madalya kazandı. Diğer çocuklara da örnek oluyor. Onları teşvik ediyor. Down sendromlu sporculara ablalık yapıyor." ifadelerini kullandı.

Kalaycı, milli atlet Hilal Zeynep Akçay'ın 6,5 yıldır atletizmle uğraştığını aktararak, "Atletizmde milli takıma girdi ve çok başarılı. Kendisi gibi özel sporculara örnek oluyor. Umarım o da ülkemizi çok başarılı bir şekilde uluslararası alanda temsil edecek." şeklinde konuştu.

Abdullah Emre Kara ile 3 yıldır çalıştıklarını dile getiren Kalaycı, "Spor onun için hem sosyalleşme, hem kendini ifade etme, hem de evden dışarı çıkma aracı. O da burada kendisini buldu. İnşallah hem yurt içi hem de yurt dışında başarılı şekilde ülkemizi temsil edecek." değerlendirmesinde bulundu.

Genel olarak down sendromlulara yönelik çalışmalarına ilişkin Kalaycı, "En büyük amacımız bu özel çocukların diğer çocuklardan hiçbir farkı olmadığını göstermek. Birçok özel çocuk evlerinde. Bu çocukları gördükçe, 'Biz de spor yapabiliriz, biz de başarabiliriz.' diye dışarı çıkıyorlar. Her ilde Gençlik Merkezi var. Oralardan spora yönlendirebilirler. Down sendromlular, mental engelliler, görme engelliler, hiç görmeyen kardeşlerimiz, bedensel engelliler, hepsi spor yapabilir. Hiç kimse sporsuz kalmasın." açıklamasını yaptı.

" Spor ve sosyalleşme anlamında başarılı olmaya başladık"

Kalaycı, bugüne kadar 1000'den fazla çocuğun spora başlaması için iletişime geçtiğini belirterek, "Şu an devam eden 100'e yakın çocuk var. Onlara haftada iki gün antrenman yaptırıyorum. Başlangıçta biraz zordu. Şu an engelsiz çocukları da içlerine katarak, hem rehabilite hem de spor ve sosyalleşme anlamında başarılı olmaya başladık." diye konuştu.

Koşu dışında diğer branşlara da yönlendirdiklerini aktaran Kalaycı, "Çocuklar öncelikle kendilerini ifade etmeyi öğreniyor. Burada her şey spor değil. Gelip koşmayabilir de. Sadece bekler ve izler. Bazen antrenman boyunca hiçbir şey yapmazlar. Önemli olan onların sosyalleşmesi ve sporla kendilerini bulmaları. Sonra sporda başarı da geliyor." ifadelerini kullandı.

Kalaycı ayrıca, engellilerin spora başlamasına büyük destek sağlayan başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'na, Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu Başkanı Birol Aydın'a ve emeği geçen herkese çok teşekkür etti.