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Down sendromlu Mehmet Taşdemir, Kayserispor antrenmanında oyunculara taktik verdi

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Down sendromlu Mehmet Taşdemir, Kayserispor antrenmanında oyunculara taktik verdi
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Down sendromlu Mehmet Taşdemir, Kayserispor'un akşam antrenmanına konuk oldu; teknik ekip ve futbolcularla bir araya geldi. Taşdemir oyunculara taktik verdi; kulüp, tecrübeli antrenör Mehmet'in önemli taktikleri ve bitmeyen neşesiyle antrenmana renk kattığını açıkladı.

KAYSERİ'de yaşayan down sendromlu Mehmet Taşdemir, Kayserispor antrenmanını ziyaret ederek teknik ekip ve futbolcularla bir araya geldi.

Kayserispor sevgisi ile sarı-kırmızılı taraftarların yakından tanıdığı isimlerden biri olan down sendromlu Mehmet Taşdemir, İç Anadolu ekibinin akşam antrenmanının konuğu oldu. Teknik ekip ve futbolcularla bir araya gelen Taşdemir, oyunculara antrenmanda taktik verdi. Sarı-kırmızılı takım tarafından yapılan açıklamada, "Akşam antrenmanımıza tecrübeli antrenörümüz Mehmet, önemli taktikleri ve bitmeyen neşesiyle büyük renk kattı" denildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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