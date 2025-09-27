Down Sendromlu Kadriye Berfin Aşık, Avrupa Şampiyonu Oldu

İZMİR'de yaşayan down sendromlu özel sporcu Kadriye Berfin Aşık (25) Çekya'nın Prag kentinde düzenlenen Down Sendromlular Avrupa Şampiyonası'nda tenis branşında iki altın madalya kazandı. Haftada 4 gün antrenman yaparak dünya şampiyonasına hazırlandığını belirten Aşık, "Mutluyum, hayalime kavuştum. Şampiyon olup, dünya kupasını da kaldıracağım. Türkiye ve İzmir için bunu istiyorum" dedi.

Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu'nun 2025 yılında Muğla Dalaman'da yaptığı Türkiye Down Sendromlular Şampiyonası'nda tenis branşında birinci olan Kadriye Berfin Aşık, Çekya'nın başkenti Prag'da düzenlenen Avrupa Şampiyonası'nda tekler ve çiftlerde şampiyon olup, Türk bayrağını dalgalandırdı. Antrenörü Sermin Günaydınoğlu ile birlikte 8 yıl çalışan Kadriye Berfin Aşık, "Tenisi çok seviyorum. Daha önce bronz ve gümüş madalya aldım. Mutluyum, hayalime kavuştum. Hedefim sadece teniste iyi olmak. Şampiyon olup, dünya kupasını da kaldıracağım. Türkiye ve İzmir için bunu istiyorum" dedi.

'ÖZEL EĞİTİME BAŞLADI'

İzmir'de yaşayan iki çocuk annesi Serpil Aşık da kızının başarısıyla gururlandığını belirterek özel sporculara destek istedi. Kızı Kadriye Berfin'in yanından ayrılmadığını ve bütün antrenmanlara katıldığını ifade eden Aşık, "Berfin doğduğunda meme emmesi ve ağlaması yavaştı. Bir şeylerin ters gittiğini anladım. İki aylıkken Ege Üniversitesi Hastanesi'nde teşhis konuldu ve özel eğitime başladı. O zamanlar bu duruma çok sık rastlanmıyordu. Zor bir bebeklik geçirdi. 3 yaşında kreşe başladı. İlkokula kaynaştırma öğrencisi olarak gitti. Bazı aileler sınıflarında istemedi. Daha sonra özel alt sınıfa geçti" diye konuştu.

'AİLELER HİÇBİR ZAMAN PES ETMESİN'

Kızının tanısını konulduktan sonra özel bireylerin aileleriyle daha sık bir araya geldiğini anlatan Aşık, Ulusal Down Sendromu Derneği Yönetim Kurulu üyesi de olduğunu söyleyerek, "Sekiz yıl önce tenise başladık. Örnekköy'de okula gidiyordu oradan alıp onu tenise götürdüm. Önce hobi gibi başladı ama sonra Berfin çok sevdi ve devam etti. 8 senedir tenis oynuyor. Geçen sene Antalya'da 2 bronz, 1 gümüş madalya aldı. Prag'da teklerde ve çiftlerde altın madalya kazandı. O an mutluluktan ağladım. Kızımla gurur duydum. Özel bireylerin aileleri hiçbir zaman pes etmesin. Ben hiç pes etmedim. Hala daha devam ediyorum. Pes edersek o çocuklar yapayalnız kalır. Ellerinden ne geliyorsa yapsınlar. En iyi düzeye gelene kadar uğraşsınlar. Ben Berfin'i kimseye bırakmadım, onsuz bir yere gitmedim" dedi.

'ÖRNEK VE İLHAM OLUYORLAR'

Kadriye Berfin Aşık'ın 2026 yılının Haziran ayında yapılacak dünya şampiyonasına sıkı bir şekilde çalışarak hazırlandığını belirten Türkiye Tenis Federasyonu 2. Kademe Tenis Antrenörü Pelin Kalyoncu Ekşisu ise "Hedefimiz, çok sıkı çalışarak önce milli takım seçmelerini kazanmak arkasından Sermin hocamızdan devraldığımız Avrupa şampiyonluğunu dünya şampiyonası ile tamamlamak. Özel sporcuların bu anlamda spora kazandırılmasını değerli buluyorum. Örnek ve ilham oluyorlar. 'Ben yapamam' diye bir seçenekleri yok. Değerli antrenörler, bu çocuklar üzerinde çok fazla emek veriyor. Özel sporculara, spor federasyonu bu anlamda çok destek oluyor. Gönüllü antrenörlerle çalışıyorlar" diye konuştu.

Haber: Nevra UÇKAÇ - Kamera: Mehmet KILINÇ / İZMİR,