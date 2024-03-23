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Down Sendromlu Cimnastikçiler Tarihi Başarı Elde Etti

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Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu bünyesindeki down sendromlu cimnastikçiler, Antalya'da devam eden Trisome Oyunları'nda 7 altın, 9 gümüş, 4 bronz olmak üzere toplam 20 madalya kazanarak tarihi bir başarı elde etti.

Muratpaşa Cimnastik Spor Salonu'nda gerçekleştirilen Down Sendromlular Dünya Spor Oyunları'nın (Trisome Oyunları) Cimnastik Dünya Şampiyonası'nda milli cimnastikçiler, ritmik ve artistik kategorisinde madalya mücadelesi verdi.

Artistik cimnastikte Alper Öztürk, 4 altın madalya kazanarak dünya şampiyonu oldu. Ayrıca Alper Öztürk, genel tasnifte de dünya şampiyonluğuyla altın madalya elde etti.

Diğer milli artistik cimnastikçilerden Sümeyye Uruk ise 4 gümüş, 1 bronz madalya ile genel tasnifte de dünya ikinciliğiyle gümüş madalya kazandı.

Ritmik cimnastikçiler de tarihi başarı elde etti

Ritmik cimnastikte podyuma çıkan Selin Naz Özcan, 2 altın madalya, 3 gümüş madalya ve genel tasnifte de dünya ikincilik kupası kazandı.

Ritmikte podyuma çıkan diğer milli sporculardan Selin Durgut ise 3 bronz madalya elde etti.

Kaynak: AA / Spor

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