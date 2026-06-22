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İzmirli down sendromlu sporcudan 7 şampiyonluk birden

İzmirli down sendromlu sporcudan 7 şampiyonluk birden
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İzmir Büyükşehir Belediyespor'un down sendromlu sporcusu Alper Öztürk, Bulgaristan'da düzenlenen Down Sendromlular Dünya Şampiyonası'nda artistik cimnastikte 7 altın madalya kazanarak büyük bir başarıya imza attı.

İZMİR Büyükşehir Belediyespor'un down sendromlu sporcusu Alper Öztürk, Down Sendromlular Dünya Şampiyonası'nı 7 altın madalyayla tamamladı. Bulgaristan'ın başkenti Sofya'da 13-19 Haziran tarihleri arasında düzenlenen şampiyonada Alper, artistik cimnastik büyük erkekler kategorisinde kulplu beygir, halka aleti, yer aleti, barfiks, paralel bar, atlama masası ve genel tasnifte dünya şampiyonu olmayı başardı. Organizasyonu 7 altın madalyayla tamamlayan başarılı sporcu toplam 7 defa kürsüye çıkarak İstiklal Marşı'mızı dinletip milli gururumuz oldu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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