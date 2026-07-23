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Down Futsal Milli Takımı'na ABD daveti

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Türkiye Özel Sporcular Down Futsal Takımı, ABD'de düzenlenecek 2026 Genuine Özel Sporcular Futsal Kupası'na davet edildi.

Türkiye Özel Sporcular Down Futsal Takımı, ABD'de düzenlenecek 2026 Genuine Özel Sporcular Futsal Kupası'na davet edildi.

Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonundan yapılan açıklamaya göre 25 Temmuz-3 Ağustos tarihlerinde ABD'nin Houston kentinde gerçekleştirilecek organizasyona, Özel Sporcular Down Futsal Milli Takımı, özel davetle katılacak.

Açıklamada, milli takımının bu önemli organizasyona davet edilmesinin, özel sporcuların Türkiye'de ve uluslararası şampiyonalarda yıllardır ortaya koyduğu azim ve mücadelenin, elde edilen başarıların önemli bir göstergesi olduğu kaydedildi.

Kaynak: AA
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