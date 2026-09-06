Süper Lig'de transferlerde yurt dışı ağırlığı

Trendyol Süper Lig takımları, birinci transfer ve tescil döneminde tercihlerini yurt dışından kullandı.

Anadolu Ajansının (AA) hazırladığı dosya haber çalışmasının bu bölümünde, Süper Lig takımlarının 2026-2027 sezonu yaz transfer döneminde gerçekleştirdiği transferler ele alındı.

Süper Lig'in 18 kulübü, yaz transfer döneminde kadrolarına 202 oyuncu kattı. Bu futbolculardan 124'ü yurt dışından gelirken 78'i ise Türkiye'den alındı.

En fazla ithali Çorum FK yaptı

Süper Lig takımlarından yurt dışından en fazla oyuncuyu ligin yeni ekibi Çorum FK getirdi.

Yeni sezon öncesinde kadrosunu 21 transferle güçlendiren Çorum FK, bu futbolculardan 11'ini yurt dışından, 10'unu ise Türkiye'den aldı.

Transferde yurt dışından en az takviye yapan ekip ise Alanyaspor oldu. Antalya temsilcisi 8 transferin 3'ünü yurt dışından, 5'ini ise Türkiye'den yaptı.

Kadrosunu 5'er oyuncuyla güçlendiren Galatasaray ve Fenerbahçe ise tüm transferlerini Türkiye dışından yaptı.

13 Türk oyuncu ülkeye döndü

Takımlar, yurt dışından 13 Türk futbolcuyu getirdi. Yurt dışından alınan 124 futbolcunun 13'ünü Türk vatandaşları isimler oluşturdu.

Deniz Gül, Cenk Özkaçar, Aral Şimşir, İlhan Fakılı, Salih Özcan, Emin Bayram, Fatih Kaya, Can Bozdoğan, Enis Destan, Kerim Çalhanoğlu, Efe Sarıkaya, Gökhan Gül ve Emircan Gürlük yeni sezonda kulüplerin transfer çalışmaları kapsamında ülkeye geldi.

Sayılar

Ligdeki takımlara göre yurt dışı ve yurt içinden alınan futbolcuların sayıları şöyle:

Takım Yurt dışı Yurt içi Çorum FK 11 10 Amed Sportif Faaliyetler 10 8 Eyüpspor 9 6 Beşiktaş 8 2 Gaziantep FK 8 6 Konyaspor 8 2 Samsunspor 8 2 Trabzonspor 8 4 Göztepe 7 2 Kasımpaşa 7 6 Çaykur Rizespor 6 4 Erzurumspor FK 6 6 Kocaelispor 6 7 Fenerbahçe 5 0 Galatasaray 5 0 Gençlerbirliği 5 6 Başakşehir 4 2 Alanyaspor 3 5

Transferde tercih Fransa

Süper Lig takımları, transferde en fazla Fransa'da forma giyen futbolcuları tercih etti. Takımlar, Fransız kulüplerinden 19 oyuncu alarak en fazla ilgiyi bu ülkeye gösterdi.

Fransa'yı 13 transferle İtalya, 12 transferle İngiltere, 11 transferle de Almanya takip etti.

Kulüplerin yurt dışından yaptığı transferlerde futbolcuların bonservisini elinde bulunduran takımların ülkelerine göre sıralaması şöyle:

Ülkeler Sayı Fransa 19 İtalya 13 İngiltere 12 Almanya 11 Portekiz 8 Belçika, İspanya, İsviçre, Yunanistan 5 Danimarka, Romanya 4 İskoçya, Rusya, Suudi Arabistan 3 Birleşik Arap Emirlikleri, Brezilya, Çekya, Hollanda, İsveç, Norveç, Polonya 2 Avusturya, ABD, Bulgaristan, Fildişi Sahili, Gürcistan, Hırvatistan, Macaristan, Sırbistan, Tunus, İsrail 1

Kaynak: AA