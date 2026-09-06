Haberler

Süper Lig'de transferlerde yurt dışı ağırlığı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Süper Lig ekipleri yaz döneminde 202 transfer yaptı; 124'ü yurt dışından, 78'i yurt içinden. En çok ithali Çorum FK gerçekleştirirken, Galatasaray ve Fenerbahçe tüm transferlerini dışarıdan yaptı. En fazla oyuncu Fransa'dan alındı.

Trendyol Süper Lig takımları, birinci transfer ve tescil döneminde tercihlerini yurt dışından kullandı.

Anadolu Ajansının (AA) hazırladığı dosya haber çalışmasının bu bölümünde, Süper Lig takımlarının 2026-2027 sezonu yaz transfer döneminde gerçekleştirdiği transferler ele alındı.

Süper Lig'in 18 kulübü, yaz transfer döneminde kadrolarına 202 oyuncu kattı. Bu futbolculardan 124'ü yurt dışından gelirken 78'i ise Türkiye'den alındı.

En fazla ithali Çorum FK yaptı

Süper Lig takımlarından yurt dışından en fazla oyuncuyu ligin yeni ekibi Çorum FK getirdi.

Yeni sezon öncesinde kadrosunu 21 transferle güçlendiren Çorum FK, bu futbolculardan 11'ini yurt dışından, 10'unu ise Türkiye'den aldı.

Transferde yurt dışından en az takviye yapan ekip ise Alanyaspor oldu. Antalya temsilcisi 8 transferin 3'ünü yurt dışından, 5'ini ise Türkiye'den yaptı.

Kadrosunu 5'er oyuncuyla güçlendiren Galatasaray ve Fenerbahçe ise tüm transferlerini Türkiye dışından yaptı.

13 Türk oyuncu ülkeye döndü

Takımlar, yurt dışından 13 Türk futbolcuyu getirdi. Yurt dışından alınan 124 futbolcunun 13'ünü Türk vatandaşları isimler oluşturdu.

Deniz Gül, Cenk Özkaçar, Aral Şimşir, İlhan Fakılı, Salih Özcan, Emin Bayram, Fatih Kaya, Can Bozdoğan, Enis Destan, Kerim Çalhanoğlu, Efe Sarıkaya, Gökhan Gül ve Emircan Gürlük yeni sezonda kulüplerin transfer çalışmaları kapsamında ülkeye geldi.

Sayılar

Ligdeki takımlara göre yurt dışı ve yurt içinden alınan futbolcuların sayıları şöyle:

Takım

Yurt dışı

Yurt içi

Çorum FK

11

10

Amed Sportif Faaliyetler

10

8

Eyüpspor

9

6

Beşiktaş

8

2

Gaziantep FK

8

6

Konyaspor

8

2

Samsunspor

8

2

Trabzonspor

8

4

Göztepe

7

2

Kasımpaşa

7

6

Çaykur Rizespor

6

4

Erzurumspor FK

6

6

Kocaelispor

6

7

Fenerbahçe

5

0

Galatasaray

5

0

Gençlerbirliği

5

6

Başakşehir

4

2

Alanyaspor

3

5

Transferde tercih Fransa

Süper Lig takımları, transferde en fazla Fransa'da forma giyen futbolcuları tercih etti. Takımlar, Fransız kulüplerinden 19 oyuncu alarak en fazla ilgiyi bu ülkeye gösterdi.

Fransa'yı 13 transferle İtalya, 12 transferle İngiltere, 11 transferle de Almanya takip etti.

Kulüplerin yurt dışından yaptığı transferlerde futbolcuların bonservisini elinde bulunduran takımların ülkelerine göre sıralaması şöyle:

Ülkeler

Sayı

Fransa

19

İtalya

13

İngiltere

12

Almanya

11

Portekiz

8

Belçika, İspanya, İsviçre, Yunanistan

5

Danimarka, Romanya

4

İskoçya, Rusya, Suudi Arabistan

3

Birleşik Arap Emirlikleri, Brezilya, Çekya, Hollanda, İsveç, Norveç, Polonya

2

Avusturya, ABD, Bulgaristan, Fildişi Sahili, Gürcistan, Hırvatistan, Macaristan, Sırbistan, Tunus, İsrail

1

Kaynak: AA
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Aziz Yıldırım'dan derbi sonrası olay sözler: Gerekirse ligleri 1 yıl ertelesinler

Aziz Yıldırım'dan derbi sonrası olay sözler: Gerekirse ligleri...
Bolivya'da kışlada patlama: 2 ölü, 81 yaralı

Askeri kışlada peş peşe patlamalar! 2 ölü, 81 yaralı
İstanbul Boğazı'nda servetlik düğün! 250 kişi için milyonlar harcandı

Ünlü iş insanından Boğaz'da masal gibi düğün! Fatura dudak uçuklattı
9 ay sonra karaya ayak bastılar! ABD'li askerlerin ilk adresi olay oldu

9 ay denizde kaldılar! Karaya çıkar çıkmaz ülkeyi karıştırdılar
İran'dan İsrail'e 4 cepheli saldırı planı iddiası! Hepsi aynı anda vuracak

Netanyahu'yu titreten senaryo! 4 cepheden aynı anda vuracaklar
“Yetkim var” diyerek kuralı çiğnemedi! Konya Valisi Akın makam aracında kırmızı ışıkta bekledi

Plakaya dikkat! "Geçiş hakkım var" demedi kırmızı ışıkta bekledi
Serhat Kılıç'ın sevgilisi karakola götürüldü: Rol arkadaşı Eren Vurdem kameralara siper oldu

Ünlü oyuncudan büyük vefa: Dostunun hayat arkadaşına siper oldu