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Dört büyük kulübün borcu 108,1 milyar TL'yi aştı, borç-gelir oranında zirveye Beşiktaş ulaştı

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KAP verilerine göre dört kulübün halka açık şirketlerinin toplam borcu 108,1 milyar lirayı aştı. Galatasaray 34,82, Fenerbahçe 31,1, Beşiktaş 27,95 ve Trabzonspor 14,23 milyar lirayla sıralandı; Beşiktaş gelirine oranla en yüksek borç oranına sahip oldu.

Türk futbolunun dört büyük kulübü Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor'un halka açık şirketlerinin toplam borcu, 108 milyar liranın üzerine çıktı.

AA muhabirinin, kulüp şirketlerince Kamuyu Aydınlatma Platformuna (KAP) gönderilen finansal durum raporlarından derlediği bilgilere göre Galatasaray, 34,82 milyar lirayla en yüksek borca sahip kulüp oldu.

Sarı-kırmızılıları 31,1 milyar lirayla Fenerbahçe, 27,95 milyar lirayla Beşiktaş ve 14,23 milyar lirayla Trabzonspor izledi.

Dört büyük kulübün toplam borçlarının önemli bölümünü ticari borçlar ve gelecek dönemlere ait loca, kombine, sponsorluk, reklam vb. gelirlerin peşin tahsilatı oluşturuyor.

Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret AŞ, Fenerbahçe Futbol AŞ, Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar AŞ ve Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret AŞ adıyla borsada işlem gören dört kulübün futbol şirketlerinde, toplam borç ve borç kalemleri şöyle:

Borç kalemi (milyar TL)

BJK

FB

GS

TS

TOPLAM

Ticari borçlar (bonservis, menajerlik vb.)

9,77

13,45

16,07

4,56

43,85

Gelecek dönemlere ait peşin tahsilatlar

8,05

9,18

8,66

3,59

29,49

Çalışanlara, kamuya vb. borçlar

4,77

1,65

3,61

2,77

12,79

Finansal borçlar (kredi vb.)

2,64

-

5,03

-

7,68

Ödenecek kira bedelleri

0,84

6,35

0,12

0,21

7,52

Diğer borçlar (ilişkili taraflar, üçüncü kişiler vb.)

1,67

0,03

1,15

2,9

5,76

Karşılıklar

0,21

0,43

0,17

0,21

1,02

TOPLAM

27,95

31,1

34,82

14,23

108,1

Gelire oranla en yüksek borç Beşiktaş'ta

Kulüplerin toplam borçları, 2025-2026 sezonuna ait enflasyon düzeltmesi yapılmış yıllık gelirleriyle (hasılat ve yatırım faaliyetleri geliri) karşılaştırıldığında, gelirine oranla en yüksek borca sahip kulüp Beşiktaş oldu.

Siyah-beyazlıların 27,95 milyar liralık toplam borcu, 12,24 milyar liralık yıllık gelirinin 2,28 katına denk geliyor.

Beşiktaş'ı 2,15'lik oranla Trabzonspor takip ediyor. Bordo-mavililerin 14,23 milyar liralık borcu, 6,62 milyar liralık gelirinin iki katını aşmış durumda.

Fenerbahçe'nin 31,1 milyar liralık borcu, 17,23 milyar liralık gelirinin 1,8 katına tekabül ediyor.

En yüksek toplam borca sahip Galatasaray ise 21,75 milyar liralık gelirle dört kulüp arasında en düşük borç/gelir oranına sahip kulüp oldu. Sarı-kırmızılıların toplam borcu, yıllık gelirlerinin 1,6 katı seviyesinde.

Dört kulübün borçlarının yıllık gelirlerine oranı şöyle:

Kulüp

2025-26 Geliri (milyar TL)

Toplam borç (milyar TL)

Borç / gelir

Beşiktaş

12,24

27,95

2,28x

Trabzonspor

6,62

14,23

2,15x

Fenerbahçe

17,23

31,1

1,8x

Galatasaray

21,75

34,82

1,6x

TOPLAM

57,84

108,1

1,87x

Not: Karşılaştırmada kulüplerin 31 Ağustos 2026 tarihli konsolide bilançolarındaki toplam yükümlülükleri ile 2025-2026 sezonuna ait hasılat ve yatırım faaliyetlerinden gelirler toplamı kullanıldı. Gelirler enflasyon düzeltmesiyle aynı tarihin satın alma gücüne uyarlandı.

Gelecek dönemlerin futbolcu ücretleri borç hesabında yok

Dört büyük kulübün 108,1 milyar liralık toplam yükümlülüğü, gelecekte yapacakları tüm ödemeleri kapsamıyor.

Kulüplerin futbolcu ve teknik kadroyla yaptıkları sözleşmeler gereği, 31 Ağustos 2026 tarihinden sonraki dönemlerde ödeyecekleri garanti ücretlerin henüz borç olarak kaydedilmeyen kısmı, bu tutara dahil değildir.

Buna karşılık, aynı tarih itibarıyla ödenmesi gereken ancak henüz ödenmeyen futbolcu ve teknik kadro ücretleri, kulüplerin mevcut borçları arasında yer almaktadır.

Kaynak: AA
Haberler.com
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