Süper Lig devi Fenerbahçe'den 1 sezonluğuna La Liga ekibi Girona'ya kiralanan Dominik Livakovic, İspanya'da olay çıkardı.

DOMINIK LIVAKOVIC AYRILMAK İSTİYOR

Girona Teknik Direktörü Michel, basın toplantısında açıklamalarda bulunarak Hırvat kaleci Livakovic'in takımda mutsuz olduğunu ve takımdan ayrılmak istediğini ifade etti.

''KENDİSİNE ÇOK KIZGINIM''

"Livakovic, Girona'da oynamak istemiyor" diyen Michel, "Önceliği 2026 Dünya Kupası. Paulo Gazzaniga hasta olmasına karşın oynamak durumunda kaldı ama Livakovic oynamak istemedi. Bundan dolayı kendisine çok kızgınım" ifadelerini kullandı.

SEZON PERFORMANSI

Bu sezon Girona ile hiçbir maça çıkmayan Livakovic'in Fenerbahçe ile 2028 yazına kadar sözleşmesi bulunuyor.