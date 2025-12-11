Dominik Livakovic İspanya'da olay çıkardı
Sezon başında Fenerbahçe'nin Girona'ya kiralanan Dominik Livakovic İspanya'da olay çıkardı. Girona Teknik Direktörü Michel, Livakovic'in mutsuz olduğunu ve takımdan ayrılmak istediğini duyurdu.
- Girona Teknik Direktörü Michel, Dominik Livakovic'in takımda mutsuz olduğunu ve takımdan ayrılmak istediğini açıkladı.
- Dominik Livakovic, 2024-2025 sezonunda Girona ile hiçbir maça çıkmadı.
- Dominik Livakovic'in Fenerbahçe ile 2028 yazına kadar sözleşmesi bulunuyor.
Süper Lig devi Fenerbahçe'den 1 sezonluğuna La Liga ekibi Girona'ya kiralanan Dominik Livakovic, İspanya'da olay çıkardı.
DOMINIK LIVAKOVIC AYRILMAK İSTİYOR
Girona Teknik Direktörü Michel, basın toplantısında açıklamalarda bulunarak Hırvat kaleci Livakovic'in takımda mutsuz olduğunu ve takımdan ayrılmak istediğini ifade etti.
''KENDİSİNE ÇOK KIZGINIM''
"Livakovic, Girona'da oynamak istemiyor" diyen Michel, "Önceliği 2026 Dünya Kupası. Paulo Gazzaniga hasta olmasına karşın oynamak durumunda kaldı ama Livakovic oynamak istemedi. Bundan dolayı kendisine çok kızgınım" ifadelerini kullandı.
SEZON PERFORMANSI
Bu sezon Girona ile hiçbir maça çıkmayan Livakovic'in Fenerbahçe ile 2028 yazına kadar sözleşmesi bulunuyor.