Dominik Livakovic İspanya'da olay çıkardı

Güncelleme:
Sezon başında Fenerbahçe'nin Girona'ya kiralanan Dominik Livakovic İspanya'da olay çıkardı. Girona Teknik Direktörü Michel, Livakovic'in mutsuz olduğunu ve takımdan ayrılmak istediğini duyurdu.

Süper Lig devi Fenerbahçe'den 1 sezonluğuna La Liga ekibi Girona'ya kiralanan Dominik Livakovic, İspanya'da olay çıkardı.

DOMINIK LIVAKOVIC AYRILMAK İSTİYOR

Girona Teknik Direktörü Michel, basın toplantısında açıklamalarda bulunarak Hırvat kaleci Livakovic'in takımda mutsuz olduğunu ve takımdan ayrılmak istediğini ifade etti.

''KENDİSİNE ÇOK KIZGINIM''

"Livakovic, Girona'da oynamak istemiyor" diyen Michel, "Önceliği 2026 Dünya Kupası. Paulo Gazzaniga hasta olmasına karşın oynamak durumunda kaldı ama Livakovic oynamak istemedi. Bundan dolayı kendisine çok kızgınım" ifadelerini kullandı.

SEZON PERFORMANSI

Bu sezon Girona ile hiçbir maça çıkmayan Livakovic'in Fenerbahçe ile 2028 yazına kadar sözleşmesi bulunuyor.

Cemre Yıldız
Haberler.com / Spor
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
