Domenico Tedesco'dan Marco Asensio açıklaması

Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, Süper Lig'in 28. haftasında sakatlanan Beşiktaş derbisi sonrası açıklamalarda bulundu.

"KENDİMİ İYİ VE RAHATLAMIŞ HİSSEDİYORUM"

Maç sonundaki sevinci hakkında konuşan Domenico Tedesco, "Kendimi iyi ve rahatlamış hissediyorum. İçeride kendi içimde sevinmek istedim, sonra taraftara ve oyunculara saygıdan ötürü dışarı çıkıp sevindim." dedi.

"TAKIMIN PERFORMANSINDAN MUTLUYUM"

Takımının performansını yorumlayan genç hoca, "Oynamış olduğumuz Gaziantep maçından sorna takıma birkaç gün izin verdik. Sezonun oraya kadar olan periyodu zorlu geçmişti. Montella ile de konuşup oyuncuların 2 gün izin yapmalarını istemiştim, milli takıma dinlenmiş katılsınlar diye. Son maçlarda problem olan şeylerin üzerinde durduk. Ortaları engellemek, ceza sahası içinde hata yapmamak. Ortaları engellemek için canavar gibiydik, Nelson, Archie, Levent. Jayden da adam adama markajı iyi şekilde yaptı. Takımın performansından mutluyum." ifadelerini kullandı.

''MARCO ASENSIO HASTANEYE GİTTİ''

Derbinin ilk yarısında sakatlık yaşayan Marco Asensio'nun son durumu hakkında konuşan Tedesco, "Maç içerisinde pozisyonda yerde kaldı Asensio. Sonra içeri girdi denemek için. Çıkmak zorunda kaldı. Devre arasında onunla konuşamadım. Kendisi daha ileri kontroller için hastaneye gitti. Şu anda ödem var. 2-3 gün sonra durumu belli olacak. İkinci MR çekildikten sonra birazcık daha net izlenimimiz olacak.'' sözlerini sarf etti.

PENALTI KARARI İÇİN YORUMU

Uzatma anlarında kazandıkları penaltı hakkında yorum yapan İtalyan hoca, "Hakemlerle bir problem yaşamıyorum. Sarı kart gördüğüm pozisyonda, Cerny sahanın dışındaydı, düşeceğini hissettiğim için tuttum. Bu yüzden sarı kart gördüm. Bunu kabul etmem gerekiyor. Yapacak bir şey yok. Galip gelmek için penaltıya ihtiyacımız yoktu. Çok net pozisyonlar ürettik. Daha ilk dakikada Nene 5 metreden kaçırdık. Kaleciyle çok fazla karşı karşıya kaldık. Normalde bu pozisyonlardan sonra penaltıya ihtiyaç kalmazdı. Çok iyi bir performans sergiledik. Son haftalara bakınca Beşiktaş ve Trabzonspor ligin tepesindeki takımlar. Beşiktaş, Galatasaray dışında her maçı kazandı, özgüveni yüksek bir takım. İyi bir dönemdeydiler. 3 puan için mutluyuz. Penaltı için bir şey söyleyemem. Hakem düdüğü çaldıktan sonra ben bu kararı yargılayamam." değerlendirmesini yaptı.

ANDERSON TALISCA İÇİN AÇIKLAMA

Son olarak uzun bir aranın ardından sahalara geri dönen Talisca hakkında da yorum yapan başarılı teknik adam, "Talisca iyi oynadı. 60 civarı biraz gücü azalmıştı. Sidiki Cherif oyuna girerse daha çok güç katar diye hissettim. O sırada savunma arkası koşular gerekiyordu, tıpkı penaltı pozisyonu gibi. Hem baskıda hem arkaya koşularda faydalı olacaktı. Uduokhai'yi de ikili mücadelelere sokmak istedik. Hem taktiksel hem de Talisca'nın gücü nedeniyle değişiklik yaptık. Kendisi sakatlıktan çıktı." şeklinde konuştu.