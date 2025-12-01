Haberler

Domenico Tedesco: Rakibimizi umursamıyoruz

Domenico Tedesco: Rakibimizi umursamıyoruz
Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, Galatasaray derbisi öncesi konuştu ve "Geçmiş yıllarda ben burada yoktum. Son günlerde bazı geçmiş derbileri izledik, daha iyi anlayabilmek adına. Umarım mutlu olan Fenerbahçe ailesi olur. En önemli şey bu bizim için. Biz rakibimizi umursamıyoruz. Kendimize odaklanıyoruz.'' dedi.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, Galatasaray derbisi öncesi açıklamalarda bulundu.

''BEN BURADA YOKTUM''

Derbi hakkında konuşan Tedesco, "Geçmiş yıllarda ben burada yoktum. Son günlerde bazı geçmiş derbileri izledik, daha iyi anlayabilmek adına. Umarım mutlu olan Fenerbahçe ailesi olur. En önemli şey bu bizim için." dedi.

''RAKİBİMİZİ UMURSAMIYORUZ''

Sözlerine devam eden Tedesco, "Biz rakibimizi umursamıyoruz. Kendimize odaklanıyoruz. Galatasaray, Stuttgart, Nice, Başakşehir fark etmez. Kendimize odaklanıyoruz. Birlik olmuş tek takım olarak hareket etmemiz önemli. Güçlü ve iyi bir yedek kulübemiz var. Maç bence ilk 60 dakika belirlenmeyecek, yedek kulübesi de önemli olacak. Kendi futbolumuzu oynayacağız. Taktiğin önemi yüzde 15-20 olacak, daha önemlisi enerji olacak." yorumunda bulundu.

