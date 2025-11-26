Haberler

Domenico Tedesco, İsmail Kartal'ı solladı

Domenico Tedesco, İsmail Kartal'ı solladı Haber Videosunu İzle
Domenico Tedesco, İsmail Kartal'ı solladı
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Domenico Tedesco, Fenerbahçe'de çıktığı 10 maçta 2.40 puan ortalaması yakalayarak 2.38 ortalamalı İsmail Kartal'ı geçti. İtalyan teknik adam, kulüp tarihinin en yüksek puan ortalamasına sahip ikinci teknik direktörü konumuna yükseldi.

  • Domenico Tedesco, Fenerbahçe ile 10 lig maçında 2.40 puan ortalaması yakaladı.
  • Domenico Tedesco'nun puan ortalaması, İsmail Kartal'ın 2.38 puan ortalamasını geçti.
  • Domenico Tedesco, Fenerbahçe tarihinde Carlos Alberto Parreira'nın ardından 2.47 puan ortalaması ile ikinci sırada yer aldı.

Fenerbahçe, Domenico Tedesco yönetiminde yükselişini sürdürüyor. Göreve geldikten sonra sahaya yansıttığı enerji, oyun planındaki netlik ve özellikle son maçlardaki hamle başarısıyla övgü toplayan İtalyan teknik adam, istatistiklerde de önemli bir başarıya imza attı.

2.40 PUAN ORTALAMASI

Tedesco, Fenerbahçe ile iki ay içinde çıktığı 10 lig maçında 2.40 puan ortalaması yakaladı. Bu performans, 2.38 puan ortalaması bulunan İsmail Kartal'ı geride bırakmasını sağladı. Takımın son 5 lig maçını kazanması da bu çıkışın en önemli göstergesi oldu.

PARREIRA'NIN ARKASINDA İKİNCİ SIRADA

Puan ortalaması sıralamasında Tedesco, Fenerbahçe tarihinin efsane isimlerinden Carlos Alberto Parreira'nın (2.47) hemen arkasında ikinci sıraya yerleşti.

Çarpıcı liste şöyle şekillendi:

  • Carlos Alberto Parreira: 2.47
  • Domenico Tedesco: 2.40
  • İsmail Kartal: 2.38
  • Ignac Molnar: 2.37
  • Jose Mourinho: 2.32
  • Christoph Daum: 2.29
  • Jorge Jesus: 2.24
  • Carlos Lazaroni: 2.20
  • Jozef Venglos: 2.19
  • Werner Lorant: 2.18

Bu veriler, Tedesco'nun kısa sürede Fenerbahçe'nin hem saha içi hem de istatistiksel anlamda ivme kazanmasını sağladığını ortaya koyuyor.

TAKIMA "AİLE ORTAMI" YANSIDI

Tedesco'nun gelişiyle birlikte takım içinde kuvvetlenen birlik ve pozitif atmosfer, özellikle Beşiktaş ve Rizespor maçlarında geri dönüşlerle kendini gösterdi. Oyuncuların enerji seviyesi ve teknik ekibin maç içi hamle başarısı, Fenerbahçe'yi şampiyonluk yarışında yeniden güçlü bir konuma taşıdı.

Alper Kızıltepe
Haberler.com / Spor
2 saat 50 dakikalık İmralı ziyaretinin detayları: Öcalan'ın SDG konusunda tavrı netleşti

Ziyaretin detayları netleşti: Öcalan'dan kritik konuda net tavır
Ara tatil kalkıyor mu? Bakan Tekin ilk sinyali verdi

Okullarda ara tatil kalkıyor mu? Bakan Tekin'den dikkat çeken yanıt
Kaan Tangöze üniversitede konser verdi, söylediği şarkı kenti karıştırdı

Üniversitede konser verdi, söylediği şarkı kenti karıştırdı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Rıdvan Dilmen'den Galatasaray için çarpıcı Şampiyonlar Ligi yorumu

Rıdvan Dilmen'den Galatasaray için çarpıcı Şampiyonlar Ligi yorumu
Türkiye'nin İtalya'sı olarak biliniyor, bavulunu toplayan burayı görmeye gidiyor

Türkiye'nin İtalya'sı olarak biliniyor, bavulunu kapan buraya gidiyor
Türkiye'ye yerleşen Çinli kadının değişimi ağızları açık bıraktı

Türkiye'ye yerleşen Çinli kadının değişimi ağızları açık bıraktı
500 dolarlık depo, 7.5 milyon dolarlık servet çıkardı

500 dolara depo aldı, bir anda servet sahibi oldu
Rıdvan Dilmen'den Galatasaray için çarpıcı Şampiyonlar Ligi yorumu

Rıdvan Dilmen'den Galatasaray için çarpıcı Şampiyonlar Ligi yorumu
İzlemeyen çok şey kaçırdı! Şampiyonlar Ligi'nde neler oldu neler

İzlemeyenler pişman! Dün gece neler oldu neler
Bütün ülke Galatasaray maçını konuşuyor! Belçika basınından küstah başlık

Bütün ülke G.Saray maçını konuşuyor! Belçika basınından küstah başlık
Hayranları şaşkın! Neymar'ın futbol kariyeri bitiyor

Hayranları şaşkın! Futbol kariyeri bitiyor
İnşaatta göçük! 70 kişi evlerinden tahliye edildi

Gece büyük bir gürültüyle uyandılar! 70 kişi evlerinden tahliye edildi
Otopsi raporu çıktı! İşte Böcek ailesinin ölüm nedeni

1 numaralı şüphe, raporla kanıtlandı! İşte Böcek ailesinin ölüm nedeni
Cezaevindeki Muhittin Böcek gece acil olarak hastaneye kaldırıldı

Cezaevindeki Muhittin Böcek gece acil olarak hastaneye kaldırıldı
Birileri vatandaşı isyan ettiren bu haksızlığa son versin: 16 TL'lik borcu 30 bin TL oldu

Birileri bu haksızlığa son versin: 16 TL'lik borcu 30 bin TL oldu
Papa 14. Leo yarın Türkiye'ye geliyor! Ziyaretin detayları belli oldu

Papa 14. Leo'nun tarihi ziyareti yarın! Tüm detaylar belli oldu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.