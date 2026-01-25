Haberler

Domenico Tedesco: Eğer bu akşam biri suçlanacaksa bu ben olmalıyım

Domenico Tedesco: Eğer bu akşam biri suçlanacaksa bu ben olmalıyım
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, Göztepe maçının ardından konuştu. "Sezon hala çok uzun. İyi iş çıkardık. Takım iyi gidiyor. Sonucu kabul etmek gerekiyor.'' diyen Tedesco, ''Eğer bu akşam biri suçlanacaksa bu ben olmalıyım, Yiğit Efe değil.'' sözlerini sarf etti.

  • Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında Göztepe ile 1-1 berabere kaldı.
  • Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, takımın 2 puan kaybettiğini belirtti.
  • Domenico Tedesco, takımın yediği golde hata yapan oyuncu Yiğit Efe yerine kendisinin suçlanması gerektiğini ifade etti.

Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında Fenerbahçe sahasında Göztepe ile 1-1 berabere kaldı. Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, mücadelenin ardından açıklamalarda bulundu.

'KABUL EDİP ÖNÜMÜZE BAKMAMIZ GEREKİYOR'

Mücadeleyi yorumlayan Tedesco, "Bugün çok pozisyon ürettik. Büyük bölümü kontrol ettik. Sprint mesafeleri yüksek, organize bir takıma karşı oynadık. İkinci yarıda birazcık düşüş yaşadık. Çözüm bulmakta geç kaldık. Paslarda, koşularda geç kaldık. Günün sonunda, futbolda bu tarz şeyler var. Kabul edip önümüze bakmanız gerekiyor." dedi.

'SEZON ÇOK UZUN'

Sözlerine devam eden Tedesco, "Sezon hala çok uzun. Alanyaspor maçı zordu, Aston Villa maçı zordu, bu maç zordu. 3 tane üst üste ortalama üstü iyi takımla oynadık. İyi iş çıkardık. Takım iyi gidiyor. Sonucu kabul etmek gerekiyor. 2 puan kaybettik ama kazanmaya daha yakın taraf bizdik. Futbolda bu tarz sonuçlar var. Önümüze bakmamız gerekiyor." sözlerini sarf etti.

Domenico Tedesco: Eğer bu akşam biri suçlanacaksa bu ben olmalıyım

'HERKESİN EN-NESYRI'Yİ ARAMASINA ŞAŞIRIYORUM'

Derslerin çıkarılması gerektiğini belirten Tedesco, "Ben şu an herkesin En Nesyri'yi arıyor olmasına şaşırıyorum. Çünkü 6 hafta önce de flaş röportajda Mert Müldür'ün Fenerbahçe seviyesinde olmadığı söylenmişti. Bugün neden oynamadı diye soruluyor. Çok fazla siyah ve beyaz var. Yavaş yavaş sakin bir şekilde gitmemiz gerekiyor. Dersler çıkarmamız gerekiyor." yorumunu yaptı.

'BİRİ SUÇLANACAKSA BU BEN OLMALIYIM'

Domenico Tedesco son olarak, 'Yiğit de harika performans gösterdi. Yediğimiz golde büyük hata yaptı ama bu tarz şeyler olabilir. Eğer bu akşam biri suçlanacaksa bu ben olmalıyım, Yiğit Efe değil.' sözleriyle konuşmasını noktaladı.

Cemre Yıldız
Haberler.com / Spor
Haberler.com
500

Yorumlar (4)

Haber YorumlarıYorumcu:

Adam haklı dağılın

Yorum Beğen41
Yorum Beğenme2
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıtamer topaloglu:

Feneri hiç sevmesemde Teknik direktörü çok çok iyi. Bu bir süreç. Bazı süpriz kayıplar olacaktır. Bazen oyuncuların günü tutmaz. Bazen şansın yaver gitmez

Yorum Beğen27
Yorum Beğenme7
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıMGk:

Hakemlere kalsa Fenere penaltı vermek için can atıyorlar bu adam onurlu adam müsade etmiyor belli ki

Yorum Beğen6
Yorum Beğenme3
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıGipsy:

Bunlar daha iyi günleriniz…

Yorum Beğen3
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

TOKİ'nin 500 bin konut projesinde bu hafta 9 ilde kura heyecanı yaşanacak

Sırada o şehirler var: 500 bin konut projesinde 9 İlde kura heyecanı
TMSF, Bank Pozitif'i satışa çıkardı, 24 yıllık banka için ihale 17 Şubat'ta

TMSF 24 yıllık bankayı satışa çıkardı, ihale 17 Şubat'ta
Batagov'a Premier Lig'den dev teklif

Süper Lig'den Premier Lig'e 30 milyon euro'ya transfer
Korkunç gerçek polis memurunun eve gitmesiyle gün yüzüne çıktı, hali vicdanları sızlattı

Korkunç gerçek polis memurunun eve gitmesiyle gün yüzüne çıktı
Kan donduran iddia: İran'da iki gün içinde 36 bin 500'den fazla kişi öldürüldü

Komşuda gizli belgeler ifşa oldu! Bu iddia doğruysa yer yerinden oynar
TOKİ'nin 500 bin konut projesinde bu hafta 9 ilde kura heyecanı yaşanacak

Sırada o şehirler var: 500 bin konut projesinde 9 İlde kura heyecanı
TMSF, Bank Pozitif'i satışa çıkardı, 24 yıllık banka için ihale 17 Şubat'ta

TMSF 24 yıllık bankayı satışa çıkardı, ihale 17 Şubat'ta
Nereden nereye! Bir zamanların gözdesi Moses'in yeni takımı şaşırttı

Bir zamanların gözdesiydi, yeni takımı şaşırttı