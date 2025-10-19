Haberler

Domenico Tedesco'dan İrfan Can Kahveci ve Cenk Tosun sorusuna flaş cevap

Domenico Tedesco'dan İrfan Can Kahveci ve Cenk Tosun sorusuna flaş cevap
Fenerbahçe teknik direktörü Domenico Tedesco, Fatih Karagümrük maçı öncesi açıklamalarda bulundu. Tedesco'nun kadro dışı kalan İrfan Can Kahveci ve Cenk Tosun için gelen soruya cevap dahi vermemesi dikkat çekti. İtalyan hoca, iki ismi pas geçerek diğer oyuncuların durumuyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında oynanacak Fatih Karagümrük maçı öncesi açıklamalar yaptı.

"BAŞKANIMIZ SÖYLENMESİ GEREKEN HER ŞEYİ SÖYLEDİ"

Kadro dışı kalan futbolcular İrfan Can Kahveci ve Cenk Tosunile ilgili soru karşısında Tedesco, "Başkanımız her şeyi söyledi. Eklenecek bir şey yok." diyerek konuyu kapattı.

TALISCA VE EN NESYRI

Diğer oyuncularının son durumu hakkında konuşan Tedesco, "Talisca milli arada burada kaldı ve çalıştı. En-Nesyri, milli takımda zor maçlar oynadı. Çok taze diyebileceğimiz bir durumda değil. Talisca burada iyi antrenmanlar yaptı. Bugünün 11'ine dair iyi hislerim var." ifadelerini kullandı.

''LEVENT MERCAN HAK ETMİŞTİ''

İtalyan teknik adam son olarak, "Planımız kazanmak, iyi oynamak, ofansif oyun üzerine. Levent antrenmanlarda çok iyi çalıştı, 11'i hak etmişti. Şikayet eden, konuşan biri değil, sadece çalışıyor. İki haftalık arada en iyisini yaptı." sözlerini sarf etti.

Haberler.com / Cemre Yıldız - Spor
500
